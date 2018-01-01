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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Крещенские купания состоялись несмотря на погоду

Категория: Новости

Крещенские купания состоялись несмотря на погоду

   Ни ливень в течение всего дня, ни сильная метель с «минусовой» температурой не помешали в первые же минуты войти в воды 17-ти людям. К полуночи это число пошло на сотни. Празднующие окунались в проруби под надзором спасателей и водолазов, в свете фар пожарной машины, кареты «скорой» и машины муниципальной стражи. На пляже разбили два шатра для обогрева и переодеваний. В эту ночь люди веселились вовсю, приходя на пляжи семьями и снимая друг друга на телефоны; кто-то залезал в воду не планируя этого заранее.


Источник: Odessa.net



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