Крещенские купания состоялись несмотря на погоду

Ни ливень в течение всего дня, ни сильная метель с «минусовой» температурой не помешали в первые же минуты войти в воды 17-ти людям. К полуночи это число пошло на сотни. Празднующие окунались в проруби под надзором спасателей и водолазов, в свете фар пожарной машины, кареты «скорой» и машины муниципальной стражи. На пляже разбили два шатра для обогрева и переодеваний. В эту ночь люди веселились вовсю, приходя на пляжи семьями и снимая друг друга на телефоны; кто-то залезал в воду не планируя этого заранее.