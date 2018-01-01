Компромисс ради мира ВИДЕО

Большинство украинцев согласны на компромиссы ради мира на Донбассе, однако не готовы достигать его любой ценой.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения проведенный фондом "Демократические инициативы" и центром Разумкова по заказу посольства Нидерландов. Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 18% населения. Если предложить этим воинственно настроенным согражданам сформировать из их числа штурмовые отряды, уверен –ряды воинствующих резко поредеют.

На мир "любой ценой" соглашаются 18% опрошенных. Почти половина населения - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все". Если сложить обе цифры получится – 67% граждан готовых на компромиссы ради достижения мира и это большой прогресс, учитывая, что многие респонденты попросту бояться говорить правду, так как стремление к миру табуируется пропагандой. Как указывают авторы исследования, готовность к компромиссам снижается с удалением от зоны боевых действий, ну это почему-то не удивляет!

Задача любой войны вызывать страх. В связи с этим есть две проблемы – привыкание и удаленность от места ведения боевых действий. К примеру, Киев физически никак не ощущает, что страна воюет, если не считать резкого обнищания основной массы горожан, но они не допущены к принятию политических решений. Для элиты ничего не произошло они продолжают утопать в вихрях светских наслаждений.

Крылатая фраза политолога Дмитрия Джангирова в Украине нет партии войны, есть партия военной риторики и партия распила военного бюджета, как нельзя лучше характеризует двойственность сложившегося положения в нашей стране. С одной стороны войны никто не хочет, с другой – многие ею пользуются.

Война стала главным козырем пропаганды. Власть подобно заправскому шулеру постоянно держит его в рукаве и вынимает всякий раз, когда ее призывают к ответственности.

Авторы исследования предложили на выбор семь условных компромиссов, которые могли бы помочь решить конфликт на Донбассе. Но не один из них не поддержало большинство опрошенных.

Были предложены вопросы о внеблоковом статусе Украины, о предоставлении русскому языку статуса государственного, о внесении изменений в Конституцию, о полной амнистии для всех участников боевых действий против украинских войск, об особых политических и экономических отношениях временно неподконтрольных территорий с Россией, о местных выборах на условиях, которые требуют боевики, о формирования местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО.

Еще недавно, каких-то пять лет назад, большинство этих вопросов вообще не интересовало электорат. Значит это все результат деятельности агитпропа, по таким исследованиям зачастую и измеряется эффективность пропаганды, для ее дальнейшей корректировки.

Стратегическая роль пропаганды заключается в снижении материальных затрат на расширение власти и ее защиту. И она выполняет свою роль, пусть даже за счет моральных и человеческих потерь, власть требует жертв и в прямом и переносном смысле!