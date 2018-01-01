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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Компромисс ради мира ВИДЕО

Категория: Новости / Авторская колонка

Компромисс ради мира ВИДЕО

Большинство украинцев согласны на компромиссы ради мира на Донбассе, однако не готовы достигать его любой ценой.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения проведенный  фондом "Демократические инициативы" и центром Разумкова по заказу посольства Нидерландов. Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 18% населения. Если предложить этим воинственно настроенным согражданам сформировать из их числа штурмовые отряды, уверен –ряды воинствующих резко поредеют.

На мир "любой ценой" соглашаются 18% опрошенных. Почти половина населения - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все". Если сложить обе цифры получится – 67% граждан готовых на компромиссы ради достижения мира и это большой прогресс, учитывая, что многие респонденты попросту бояться говорить правду, так как стремление к миру табуируется пропагандой. Как указывают авторы исследования, готовность к компромиссам снижается с удалением от зоны боевых действий, ну это почему-то не удивляет!

Задача любой войны вызывать страх. В связи с этим есть две проблемы – привыкание и удаленность от места ведения боевых действий. К примеру, Киев физически никак не ощущает, что страна воюет, если не считать резкого обнищания основной массы горожан, но они не допущены к принятию политических решений. Для элиты ничего не произошло они продолжают утопать в вихрях светских наслаждений.

Крылатая фраза политолога Дмитрия Джангирова в Украине нет партии войны, есть партия военной риторики и партия распила военного бюджета, как нельзя лучше характеризует двойственность сложившегося положения в нашей стране. С одной стороны войны никто не хочет, с другой – многие ею пользуются.

Война стала главным козырем пропаганды. Власть подобно заправскому шулеру постоянно держит его в рукаве и вынимает всякий раз, когда ее призывают к ответственности.

Авторы исследования предложили на выбор семь условных компромиссов, которые могли бы помочь решить конфликт на Донбассе. Но не один из них не поддержало большинство опрошенных.

Были предложены вопросы о внеблоковом статусе Украины, о предоставлении русскому языку статуса государственного, о внесении изменений в Конституцию, о полной амнистии для всех участников боевых действий против украинских войск, об особых политических и экономических отношениях временно неподконтрольных территорий с Россией, о местных выборах на условиях, которые требуют боевики, о формирования местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО.

Еще недавно, каких-то пять лет назад, большинство этих вопросов вообще не интересовало электорат. Значит это все результат деятельности агитпропа, по таким исследованиям зачастую и измеряется эффективность пропаганды, для ее дальнейшей корректировки.

Стратегическая роль пропаганды заключается в снижении материальных затрат на расширение власти и ее защиту. И она выполняет свою роль, пусть даже за счет моральных и человеческих потерь, власть требует жертв и в прямом и переносном смысле!

 



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