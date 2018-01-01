День Соборности Украины отметят в Одессе 22 января

22 января 2018 года в Одессе отметят День Соборности Украины. В 10:00 состоится торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко в Центральном парке культуры и отдыха в парке им. Т.Г. Шевченко.

В торжествах примут участие руководители города, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, ветеранских организаций и объединений, общественность.

Государственный Флаг Украины в этот день будет поднят на административных зданиях предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах города Одессы. В этот день в храмах Одессы пройдут молебны за единство Украины. Ко Дню Соборности Украины на протяжении января-февраля в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, а также в библиотеках города Одессы пройдут тематические мероприятия. На время проведения ритуала возложения цветов с 09:40 до 10:20 временно будет прекращено движение автотранспорта на участке от дома № 24 до дома № 36 по улице Маразлиевской и в Сабанском переулке.