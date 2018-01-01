Лафа кончается. С понедельника - за парты!

Занятия в одесских школах начнутся уже 22 января. Такое распоряжение отдал городсой департамент образования и науки. Однако к занятиям будут допущены только те дети и подростки, которые привиты от кори. Остальные не будут допущены к урокам вплоть до окончания эпидемии кори. «Во всех школах составлены списки не привитых детей. С ними занятия будут проводиться дистанционно и интерактивно!»

Отметим, однако, что по утверждению главного эпидемиолога области Людмилы Красницкой, для получения надежного иммунитета от кори необходимо две вакцинации с интервалом в один месяц.