Из-за разгула стихии в Одесской области обесточено более пятисот населенных пунктов.

По информации ГСЧС в результате вчерашней непогоды в регионе обесточены пятьсот два населенных пункта. Наиболее сложная ситуация сложилась в Измаиле и Арцизе, которые оказались полностью обесточены из-за падения более двух десятков ЛЭП. В результате жители остались не только без света, но и без тепла и водоснабжения.

Однако на сегодняшнее утро в Измаиле были подключены медицинские центры, объекты жизнеобеспечения и большая часть котельных и многоэтажных домов. В результате водоснабжение восстановлено, останавливается так же подача теплоносителя. Что жен касается частного сектора, то он все еще остается обесточенным. В Арцизе восстановление подачи электроэнергии идет медленнее и первые результатов удалось добиться только сегодня утром. До этого работа объектов жизнеобеспечения поддерживалась за счет дизель-генераторов. Отметим, что по данным ГСЧС ,в восстановительных работах в целом участвуют сто пятьдесят семь аварийных бригад, сто девяносто семь единиц спецтехники пятьсот тридцать один человек личного состава. По информации областной администрации, столь сильных осадков , сопряженных со шквалистым ветром в одесской области не было с 1975 года.