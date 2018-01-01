На всех трассах государственного значения движение будет полностью восстановлено уже сегодня вечером

Это должно быть сделано не позднее двадцати часов. Такоре распоряжение отдал губернатор одесской области Максим Степанов. Как выяснилось в ходе совещания в областной администрации, пока на ряде основных трасс еще имеются сложные участки, где затруднено движение автотранспорта. Так, на трассе «Одесс-Рени» таких участков два- между населенными пунктами Монаши и Саратой, а так же в районе Татарбунар. Что же касается движения по Киевской и Николаевской трассам, то они открыты еще с утра. С 11 часов сняты ограничения на движения по дорогам «Одесс-Кучурганы», «Одесса- Черноморск» и «Одесса- Вознесенск».