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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

На всех трассах государственного значения движение будет полностью восстановлено уже сегодня вечером

Категория: Новости


На всех трассах государственного значения движение будет полностью восстановлено уже сегодня вечером

   Это должно быть сделано не позднее двадцати часов. Такоре распоряжение отдал губернатор одесской области Максим Степанов. Как выяснилось в ходе совещания в областной администрации, пока на ряде основных трасс еще имеются сложные участки, где затруднено движение автотранспорта. Так, на трассе «Одесс-Рени» таких участков два- между населенными пунктами Монаши и Саратой, а так же в районе Татарбунар. Что же касается движения по Киевской и Николаевской трассам, то они открыты еще с утра. С 11 часов сняты ограничения на движения по дорогам «Одесс-Кучурганы», «Одесса- Черноморск» и «Одесса- Вознесенск».



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