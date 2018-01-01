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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Перестрелка в центре Одессы

Категория: Новости / Происшествия

Перестрелка в центре Одессы

   На Старопортофранковской возле школы № 122 прозвучали выстрелы. Мужчина разгуливает с автоматом.На месте присутствуют медики и копы. По непроверенной информации, есть два трупа. Преступник убит.
По словам очевидцев, на улице возле места происшествия несколько лет стоял автомобиль, в котором злоумышленник прятал оружие. Из автомата, предварительно Калашникова, он ранил трёх полицейских. Группа захвата задержала двух мужчин, прятавшихся в соседнем дворе, возможно, сообщников убийцы. Подробности уточняются.


Источник: Первый Городской



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