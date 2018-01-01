Для преодоления последствий разгула стихии Одесской области срочно нужна государственная поддержка

Губернатор одесской области Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой выделить Одесской области для преодоления последствий погодных катаклизмов дополнительные аварийные бригады из соседних областей. Как отметил глава региона «…моя цель –скорейшее восстановление энергообеспечения во всех без исключения населенных пунктах. Еще много населенных пунктов остаются без света. Тут десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, нужны дополнительные бригады!»

Напомним, ч то в результате стихии без электроэнергии в одесской области остались пятьсот два населенных пункта. А второй по величине город региона- Измаил и крупный райцентр Арциз остались не только без света, но и без водоснабжения и тепла. По данным областной администрации, столь обильных осадков, сопровождающихся шквалистым ветром, в регионе не было с 1975 года.