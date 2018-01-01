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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе на взятке задержан сотрудник госпредприятия

Категория: Новости

В Одессе на взятке задержан сотрудник госпредприятия

   Сегодня в Одессе сотрудники полиции и прокуратуры задержали очередного подозреваемого во взяточничестве – непосредственно в процессе получения мзды. Фигурант – начальник структурного подразделения «Украинское грузовое бюро» ГП «Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины». Речь идет о взятке в 300 долл. По данным правоохранителей, эти деньги подозреваемый потребовал и получил от гражданина США – за согласие на заключение договора ответственного хранения. Расследование в рамках уголовного производства продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Источник: Вікна Одеса



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