В Одессе откроются семейные амбулатории

В Одессе отремонтируют два Центра первичной медико-санитарной помощи и откроют новые семейные амбулатории. На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения обсуждался вопрос развития и работы сети городских лечебно-профилактических учреждений в условиях медицинской реформы.Одним из важных шагов реформы на данном этапе является переход к системе финансирования по принципу «деньги идут за пациентом» и внедрение системы оплаты труда семейных врачей в зависимости от количества подписанных с пациентами деклараций.

Обязательным условием, при котором Национальная служба здоровья Украины сможет осуществлять финансирование новой системы здравоохранения, является внедрение новых организационных форм. Это подразумевает преобразование коммунальных учреждений в коммунальные неприбыльные предприятия.

На сегодняшний день в Одессе работают 11 Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), в состав которых входят 57 амбулаторий семейной медицины. Предложены варианты оптимизации первичной сети путем слияния двух или трех ЦПМСП в пределах районов с сохранением существующей сети амбулаторий. Предложенные варианты учитывают территориальное деление, плотность и количество обслуживаемого населения.

Укрупнение ЦПМСП позволит сократить расходы на содержание административно-хозяйственного аппарата и направить сэкономленные средства на ремонт и оснащение новым медицинским оборудованием существующих семейных амбулаторий и открытие новых.

При этом приоритетное внимание городские власти Одессы продолжают уделять открытию новых амбулаторий семейной медицины. На 2018 год запланирован капитальный ремонт для обеспечения работы современных семейных амбулаторий на ул. Маршала Говорова, ул. Сегедской, ул. Давида Ойстраха, Фонтанской дороге и Люстдорфской дороге. Также капитальный ремонт будет проведен в основных зданиях двух Центров первичной медико-санитарной помощи: Обсерваторный пер., 8 — ЦПМСП №2 и ул. Академика Гаркавого, 2 — ЦПМСП №10.