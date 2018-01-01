Грантовая программа для работодателей Одессы

Международный благотворительный фонд «Каритас Одесса» приглашает представителей бизнеса принять участие в конкурсе грантов для создания новых рабочих мест с последующим трудоустройством переселенцев. Цель программы - создание условий для трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО путем поддержки работодателей по созданию новых рабочих мест; предоставление работодателям грантов, благодаря которым они имеют возможность расширить свой бизнес и создать новые рабочие места.

К участию приглашаются предприятия любой организационно-правовой формы (кроме государственных, коммунальных и неприбыльных организаций), а также физические лица-предприниматели, которые готовы создать рабочие места для ВПЛ. Предприятия или физические лица-предприниматели должны быть зарегистрированы не менее 12 месяцев.

Размер гранта - 30 тыс. грн. на создание одного рабочего места. Заявки могут быть поданы на создание нескольких рабочих мест, но не более пяти.

Грант может быть использован на:

- приобретение оборудования, программного обеспечения;

- оплата услуг (в т.ч. реклама, ремонт);

- аренда помещения;

- оплата налоговых обязательств, возникающих в течение реализации проекта.

Грант предоставляется на конкурсной основе. Продолжительность программы - до 30 апреля 2018 года.

Подать заявку на получение гранта и более подробно ознакомиться с условиями программы можно по ссылке: http://caritas.odessa.ua/pages/stvorennya_robochih_misc

Адрес офиса: Благотворительная организация "Каритас Одесса УГКЦ", г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 88/1 (бизнес центр "Шевченковский), 4-й этаж, к. 406, тел. +380952957730, e-mail: caritasbusiness.odesa@gmail.com

Департамент экономического развития Одесского городского совета