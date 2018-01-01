Перестрелка - свидетельство очевидца

Очевидцы сегодняшнего происшествия в Одессе, официальная версия полиции, мягко говоря, не соответствует действительности.

Все было до банальности просто: основной подозреваемый (Дорошенко) в своей квартире выяснял отношения со знакомым. Дошло до рукоприкладства, приятель выбежал из квартиры, а догонявший его Дорошенко открыл стрельбу. Мужчина погиб.Соседи позвонили в полицию, и тогда на место ЧП прибыли сотрудники Приморского отдела — участковый и два оперативника.

Это нисколько не смутило стрелявшего злоумышленника, и тот открыл огнь по правоохранителям. Ранил в грудь участкового, один оперативник «принял» 4−5 пуль в упор, другой ранен в бедро. А вот «обезвредили» злоумышленника прибывшие на подмогу патрульные полицейские.

По некоторым данным, человек, которого убил Дорошенко, — ранее судимый гражданин по фамилии Пинин. Прокурор Одесской области Олег Жученко, открыто уголовное производство по факту происшедшего — по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования) УК Украины, а также по факту выявления большого количества оружия.

Согласно информации прокурора, злоумышленник стрелял из самодельного оружия. Позже в его доме обнаружили хранилище огнестрельного оружия (к слову, выявили склад не в катакомбах, как информировали изначально в полиции, а в обычном погребе).