Почти половина населения Измаила все еще остаётся без электричества

Несмотря на все предпринимаемые меры, без электроэнергии в Измаиле остаются еще около сорока тысяч человек. Такая информация была озвучена в ходе совещания в областной администрации.

В основном это жители частного сектора города, поскольку в подавляющее большинство многоэтажек электричество уже подано. Что же касается поставок в магазины, то, по словам жителей города, перебоев с хлебом и основными продуктами питания в торговой сети уже нет.

Отметим, что энергетики пока не называют точное время восстановления подачи электричества по своему городу. Однако на ликвидацию всех последствий стихии может понадобиться до месяца.

Впрочем, это не означает, что жителям частных домов придётся столь долго жать светлой жизни. В таких случаях задействуют резервные линии, однако на то, чтобы запитать все адреса обычно уходит двое-трое суток.