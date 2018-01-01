Движение по Киевской трассе оказалось практически заблокировано на несколько часов

На сей раз – практически на выезде из Одессы в районе автоцентра.

Причиной стали не капризы погоды, а сразу четыре ДТП. В которых приняли участие две «Toyota», два «Renault», два «ВАЗа», а также «Opel», «Nissan» и даже грузовой «MAN».

К счастью, по данным патрульной полиции, обошлось без серьезно пострадавших.

Впрочем, по мнению очевидцев, погода все же сыграла свою роль в этой череде ДТП, поскольку дорожное покрытие основательно подмерзло.

Напомним, что, по данным коммунальщиков и дорожников, данный участок трассы был полностью расчищен.