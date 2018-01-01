Во время разгула стихии одесситы массово пересаживались с автомобильного на …железнодорожный транспорт

По информации пресс-службы Одесской железной дороги, многие жители Суворовского района, которые на многие часы оказались фактически отрезанными от центральной части города, предпочли добираться домой на электричках.

В результате наплыв пассажиров на электропоезда, идущих в направлениях на Колосовку и Белгород-Днестровский, возросли более чем на треть.

По данным пресс-службы ведомства, пассажиры в основном следовали до станций «Одесса-Восточная» и «Застава-2», а также платформ «Слободская», «Шевченко» и «Кулиндорово».

По мнению железнодорожников, такое предпочтение свидетельствует, что пассажиры именно железнодорожный транспорт считают самым надежным в экстренных ситуациях.