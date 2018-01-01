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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Новый случай стрельбы произошел сегодня в Одессе

Категория: Новости


Новый случай стрельбы произошел сегодня в Одессе

По информации ГУНП, около 9 часов утра по адресу Гвоздичный переулок, 4 житель одной из квартир стрелял из винтовки по идущим внизу прохожим.

Как выяснилось, стрельба велась из окна восьмого этажа, а целью был охранник расположенной во дворе стоянки. К счастью, пуля попала в него уже на излете и, запутавшись в многослойной одежде, никакого ущерба не нанесла.

На место срочно прибыли полицейские, но попытки задержать стрелка вначале не увенчались успехом, так как тот забаррикадировался в квартире. В конце концов, пришлось привлечь сотрудников КОРДа, которые взяли квартиру штурмом.

Пострадавших нет. По предварительным данным, задержанный злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).



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