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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Затоке - очередное ЧП

Категория: Новости


В Затоке - очередное ЧП

И снова на одной из закрытых турбаз на побережье. Правда, на сей раз не пожар, а взрыв.

По информации ГУНП, сигнал о взрыве поступил около трех часов ночи. На место срочно прибыли пиротехники, полицейские и кинологи.

В ходе осмотра территории выяснилось, что от взрыва произошло частичное разрушение одной из стен. Возле неё была обнаружена воронка и следы от взрывного устройства. По предварительным данным, это было кустарное самодельное взрывное устройство не очень большой мощности.

По факту происшедшего начато расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и задержанию виновных.



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