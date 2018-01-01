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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Чем закончилась креативная езда на санках

Категория: Новости / Происшествия

Чем закончилась креативная езда на санках

Печально закончилась идея двух жительниц села Троицкое Беляевского района покататься на санках, привязав их к бамперу авто.

Санки занесло и вынесло на встречную полосу движения, где в них врезался автомобиль.

Обе девушки получили травмы, однако, к счастью, остались живы: в настоящее время они находятся в районной больнице с травмами средней тяжести.

Мужчине, решившего прокатить девушек, грозит уголовная ответственность по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



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