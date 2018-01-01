Одесская теннисистка победила в очередном матче на Australian Open

В матче 1/16 финала турнира Большого шлема в Мельбурне одесситка Элина Свитолина легко обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк.

Украинское дерби на центральном корте соревнований в австралийском Мельбурне затянулось всего на один час. 23-летння Свитолина без проблем справилась с главной сенсацией турнира Мартой Костюк – 6:2, 6:2. Стоит отметить, что матч начался с проигрыша одесситкой своей подачи, однако Свитолина очень быстро вернула контроль над ситуацией и провела для юной Костюк настоящий мастер-класс.

В послематчевом интервью Свитолина прокомментировала свою победу над Мартой Костюк и выдала юной теннисистке порцию авансов. «Я очень старалась сегодня как можно меньше времени провести на корте. Было очень жарко, и я рада, что мне удалось выполнить задачу на матч в двух сетах. Марта очень здорово играет, у неё есть рисунок игры, поэтому я уверена, что в будущем её ждет много громких побед. Мне 23, и говорят, что я молодая. А здесь мы немножко поменялись ролями. Это было что-то новое, и я рада, что смогла это преодолеть», - сказала Свитолина.

В четвёртом раунде Australian Open Элине Свитолиной предстоит сыграть против 24-летней чешки Денисы Аллертовой, которая занимает 130 строчку в мировом рейтинге WTA.