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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Несмотря на предпринимаемые меры, в Одесской области без света остаются сотни населенных пунктов

Категория: Новости


Несмотря на предпринимаемые меры, в Одесской области без света остаются сотни населенных пунктов

Об этом сообщил на прошедшем заседании штаба по борьбе с ЧС губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…в области без электроэнергии остаются двести восемьдесят восемь населенных пунктов. И их жители не могут ждать!»

Он призвал ремонтников приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение.

Отметим, что по данным областной администрации, первоначально – 18 января, в регионе насчитывалось пятьсот тридцать обесточенных населенных пунктов и почти полтысячи поваленных электроопор. А в Арцизе и Измаиле, помимо электроэнергии, не было также водоснабжения и тепла.



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