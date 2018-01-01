Несмотря на предпринимаемые меры, в Одесской области без света остаются сотни населенных пунктов

Об этом сообщил на прошедшем заседании штаба по борьбе с ЧС губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…в области без электроэнергии остаются двести восемьдесят восемь населенных пунктов. И их жители не могут ждать!»

Он призвал ремонтников приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение.

Отметим, что по данным областной администрации, первоначально – 18 января, в регионе насчитывалось пятьсот тридцать обесточенных населенных пунктов и почти полтысячи поваленных электроопор. А в Арцизе и Измаиле, помимо электроэнергии, не было также водоснабжения и тепла.