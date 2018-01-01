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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Еще одна смерть на пожаре в Одессе

Категория: Новости


Еще одна смерть на пожаре в Одессе

Трагедия произошла на улице Косвенной, 42а. Там в квартире на первом этаже произошло относительно небольшое возгорание. По информации ГСЧС, площадь возгорания составила всего пять квадратных метров, и пожар был потушен менее, чем за десять минут.

Однако на месте возгорания было найдено тело семидесяти двух летней женщины. Причины смерти и возгорания устанавливаются. Отметим, что по одной из версий, имело место «занесение очага возгорания извне», то есть, преднамеренный поджог.

Проводится расследование.



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