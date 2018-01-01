Восстановление электроэнергии… с риском для жизни!

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Вопиющий случай произошел накануне в Арцизском районе. Там в селе Долиновка пятидесяти восьми летний местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по аварийной бригаде, восстанавливающей подачу электричества.
Злоумышленник успел сделать до десяти выстрелов. К счастью, никто не пострадал.
Стрелявший задержан, проводится расследование.
Отметим, что по неофициальным данным, стрелявший находился в неадекватном состоянии, выкрикивал ругательства и обвинял ремонтников в том, что они якобы собираются пилить деревья.