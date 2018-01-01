Большинство одесских нардепов «За» признание России оккупантом

По данным Таймера, всего за закон № 7163 проголосовали 280 украинских нардепов, а голоса 16 представителей Одесского региона распределились следующим образом:

Алексей Гончаренко («Блок Порошенко») — не голосовал;

Дмитрий Голубов («Блок Порошенко») — за;

Александр Урбанский («Блок Порошенко») — за;

Геннадий Чекита («Блок Порошенко») — за;

Евгений Дейдей («Народный фронт») — за;

Сергей Фаермарк («Народный фронт») — за;

Павел Унгурян («Народный фронт») — за;

Сергей Кивалов («Оппозиционный блок») — против;

Николай Скорик («Оппозиционный блок») — против;

Иван Фурсин («Воля народа») — не голосовал;

Эдуард Матвийчук (внефракционный) — отсутствовал.

Отметим, что на голосовании не было одесских депутатов из фракции «Видродження» — Василия Гуляева, Виталия Барвиненко, Леонида Климова, Антона Киссе и Александра Пресмана.

Напомним также, что внесённый президентом Порошенко законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163) был проголосован Верховной Радой в первом чтении 6 октября 2017 года. Тогда депутаты Одесской области голосовали так:

Алексей Гончаренко — за;

Дмитрий Голубов — за;

Александр Урбанский — за;

Геннадий Чекита — за;

Евгений Дейдей — за;

Сергей Фаермарк — за;

Павел Унгурян — за;

Сергей Кивалов — против;

Николай Скорик — против;

Василий Гуляев — отсутствовал;

Виталий Барвиненко — не голосовал;

Леонид Климов — не голосовал;

Антон Киссе — отсутствовал;

Александр Пресман — не голосовал;

Иван Фурсин — за;

Эдуард Матвийчук — отсутствовал.

Как ранее сообщалось, в октябре Пётр Порошенко зарегистрировал в парламенте два законопроекта по ситуации на востоке Украины. Документ № 7163 признаёт часть территории Украины оккупированной Российской Федерацией (границы таких территорий определяются украинским Минобороны). В законопроекте также отмечалось, что государство будет и в дальнейшем соблюдать Минские соглашения, однако лишь в части положений о безопасности (прекращение огня, отвод войск и т. п.).

Проект № 7164 предлагает продлить ещё на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Он был принят в 2014 году после поражения правительственных войск в Донбассе в рамках Минских договорённостей. Срок действия был установлен на три года, которые истекли в 2017 году, и продление, видимо, было призвано показать, что Украина соблюдает указанные соглашения.