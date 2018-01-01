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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

МИД Украины: В результате теракта в Кабуле погиб украинец

Категория: Новости / Происшествия

МИД Украины: В результате теракта в Кабуле погиб украинец

В столице Афганистана Кабуле во время нападения террористов на отель Intercontinental погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

«В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - заявил Кирилич.

Напомним, при нападении на гостиницу в Кабуле погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. В ходе спецоперации силовики спасли 100 постояльцев отеля.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины проверяло информацию о возможных погибших и пострадавших украинцев во время нападения на фешенебельный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле.

МИД Украины: В результате теракта в Кабуле погиб украинец

 

 

 



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