Такого удара стихии, как 18 января, Одесская область не знала почти полвека

Об этом сообщил в соцсетях вице-губернатор Одесской области Александр Терещук. По его словам, последний раз нечто подобное «накрывало» регион аж в 1975 году.

«Но тогда нам помогал весь союз преодолеть последствия стихии. А в 2000 году, когда так же было нечто похожее, помогала вся Украина. Теперь же мы вынуждены справляться силами Облэнерго с привлечением нескольких бригад из Киевской, Херсонской и Кировоградской области.»

Именно поэтому, по его мнению, восстановительные работы продолжаются медленно.

По последним данным, без электроэнергии остаются еще сто девяносто семь населённых пунктов.

Правда, по данным чиновника, изначально их было около шестисот.