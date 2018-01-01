Одесские «активисты» совершили очередную хулиганскую акцию

На сей раз «национал-активисты» из местного отделения организации «Сокол» ночью снесли декоративный заборчик вокруг сквера Михаила Томаса возле Куликова поля.

Как отмечают в соцсетях сами «активисты», это сделано якобы для того, чтобы не допустить захвата зеленой зоны. Якобы ранее таким способом уже была захвачена и покрыта плиткой другой участок зеленой зоны.

Почему эти деятели решили, что в данном случае установление декоративного заборчика свидетельствует о том же самом, остается непонятным.

Как, собственно, и то, а по какому праву эти самозваные общественники вообще принимают такого рода «акции прямого действия». Которые по уголовному законодательству «тянут» сразу, по меньшей мере, на две статьи уголовного кодекса: «злостное хулиганство» и «намеренное уничтожение или нанесение вреда имуществу».

К сожалению, до сих пор практически все подобные акции оставались безнаказанными, а безнаказанность, как мы знаем, порождает вседозволенность.