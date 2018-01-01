Не успев в полной мере оправиться от мощного удара стихии, Измаил готовится к новым погодным катаклизмам

Об этом сообщил в соцсетях мэр этого второго по величине города региона Андрей Абрамченко.

По его информации, уже 22-23 января в городе и прилегающей территории ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильные осадки и шквалистый ветер.

Поэтому, по информации нашего корреспондента, жители города уже, памятуя печальный опыт 18 января, запасаются водой и продуктами первой необходимости.

Отметим, что, несмотря на все предпринимаемые меры, в городе до сих пор остаются без электроэнергии около 10% жителей.