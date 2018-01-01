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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

На сегодняшнее утро в Одесской области без электроэнергии остаются сто восемь населенных пунктов

Категория: Новости


На сегодняшнее утро в Одесской области без электроэнергии остаются сто восемь населенных пунктов

Такую информации сообщают в ГСЧС. Согласно имеющимся данным, крупнейшим из них является город Вилково Килийского района, известный, как «Украинская Венеция».

Для работы местной больницы и насосной станции задействованы передвижные электростанции ГСЧС.

Как сообщают спасатели, водоснабжение в городе есть, а вот отопление налажено только частично.

Всего в восстановительных работах задействованы девяносто аварийных бригад в составе ста сорока трех единиц техники и трехсот пятидесяти двух человек личного состава.



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