На сегодняшнее утро в Одесской области без электроэнергии остаются сто восемь населенных пунктов

Такую информации сообщают в ГСЧС. Согласно имеющимся данным, крупнейшим из них является город Вилково Килийского района, известный, как «Украинская Венеция».

Для работы местной больницы и насосной станции задействованы передвижные электростанции ГСЧС.

Как сообщают спасатели, водоснабжение в городе есть, а вот отопление налажено только частично.

Всего в восстановительных работах задействованы девяносто аварийных бригад в составе ста сорока трех единиц техники и трехсот пятидесяти двух человек личного состава.