Городские коммунальщики успешно справились с последствиями удара стихии

Такой вывод сделал сегодня в ходе аппаратного совещания первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «несмотря на то, что еще 16 января в городе выпало 85% месячной нормы осадков в виде снега, а 18 января – полуторамесячная норма осадков в виде дождя, жители не испытывали особых проблем при передвижении по городу. Были перекрыты только отдельные участки улиц Балковской и Приморской. Но это – самые низкие точки в Одессе, которые затапливаются при таком обилии осадков постоянно.

Но раньше при куда меньшем объеме выпавших осадков в Одессе затапливались десятки улиц!»

По мнению чиновника, этого удалось достичь во многом благодаря принятым в последнее время мер по расчистке ливневой канализации.