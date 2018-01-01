 
Информация к новости
  • Просмотров: 98
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Павел Климкин предлагает разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом

Категория: Новости

Павел Климкин предлагает разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом

Министр иностранных дел Павел Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов на металлолом.

Об этом он написал 22 января в своем Twitter.

«Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?», - спрашивает министр.

Павел Климкин предлагает разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом

 

Напомним, летом киевская Арка Дружбы народов перекрашивалась в радугу ЛГБТ. В мае Арку вернули в прежние цвета.

Ранее директор института нацпамяти Владимир Вятрович предлагал снести в Киеве Арку Дружбы народов и еще ряд советских памятников, таких как монумент Чкалову.

В националистической организации «Правый сектор» также высказали желание снести Арку дружбы народов в Киеве.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 