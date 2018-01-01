Жертвами кровавого теракта в столице Афганистана Кабуле стали 9 украинцев

Жертвами кровавого теракта в столице Афганистана Кабуле, где террористы напали на отель Intercontinental, стали и граждане Украины, сообщает Радіо Свобода

1.Что известно об атаке?

В Кабуле вооруженные боевики напали на гостиницу Intercontinental, взяв в заложники нескольких человек. Есть жертвы, среди которых – граждане Украины.

Нападавшие ворвались в отель Intercontinental в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты.

Территория вокруг здания гостиницы сразу же была оцеплена. Специальное подразделение несколько часов проводило операцию по освобождению отеля. Сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками. СМИ сообщают, что нападение совершили три террориста в поясах смертников.

По данным BBC, около 160 человек были спасены в результате спецоперации.

2.Кто пострадал?

Всего жертвами нападения террористов на отель в воскресенье утром стали 18 человек: девять граждан Украины, один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана и четверо – Афганистана. Гражданство еще двоих погибших устанавливается.

Местная полиция сообщила о девяти погибших украинцах, до этого поступала информация только об одном убитом из Украины. Известно, что он был сотрудником местной авиакомпании.

Афганская авиакомпания Kam Air уже заявила, что ряд ее сотрудников были убиты, а некоторые по-прежнему отсутствуют. То есть, возможно, еще часть из девяти убитых украинцев могли работать в афганской авиакомпании.

Один из гостей, афганец, которого пощадили террористы, сообщил, что они убивали только иностранцев. Гости отеля пытались сбежать, используя простыни, чтобы спуститься с балконов.

Подробности о личностях погибших украинцев в МИД Украины не разглашают. Известно, что консул Украины вылетел в Кабул из Таджикистана.

На понедельник уже анонсирована пресс-конференция министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

3.Кто нападал?

Исламистское движение "Талибан", по сообщениям местных СМИ, уже взяло на себя ответственность за теракт в отеле Кабула. Эта же группировка захватывала ту же гостиницу Intercontinental в 2011 году. Тогда погибли 12 человек.

4.Почему именно этот отель?

Intercontinental Hotel – один из самых популярных отелей у иностранцев Кабула. Там проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. То есть знаковое место.

5.Что происходит в Кабуле сейчас?

Силы безопасности заявили о восстановлении контроля над гостиницей. Минимум пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения во время осады. Все нападавшие ликвидированы.

Расследование нападения, которое уже началось, должно выяснить, как нападавшие смогли пройти мимо охраны, которую две недели назад поручили частной фирме.