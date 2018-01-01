Лукашенко выставляет новые подразделения охраны на украинско-белорусской границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение об охране госграницы страны на 2018 год.

Как передаёт белорусское агентство «Белта», данный документ был принят «с учётом новых элементов обстановки», включая сохраняющийся миграционный кризис и повышение уровня террористической опасности в Западной Европе.

«Приоритетными задачами органов пограничной службы определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора», — пишет издание.

Для решения таких задач пограничники совместно с таможенными органами намерены усовершенствовать систему мониторинга обстановки и внедрять новые технологии.

«В решении также учтены изменения в структуре территориальных органов пограничной службы, связанные с выставлением новых подразделений на украинском и прибалтийском направлениях», — говорится в сообщении.