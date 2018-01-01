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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Странное событие произошло накануне в Одесском порту

Категория: Новости


Странное событие произошло накануне в Одесском порту

На территории порта в районе международного пункта пропуска сотрудники охраны и пограничники задержали четырех вооруженных молодых людей.

Правда, буквально сразу выяснилось, что автоматы Калашникова, которые были у них, являются муляжами, как, собственно, и граната Ф-1. Помимо этих муляжей у задержанных были обнаружены: рация, саперная лопатка и четыре ножа разных моделей.

По информации пограничников, задержанные утверждают, что просто «заигрались» и попали в порт случайно.

Задержанные переданы сотрудникам полиции, которые проводят расследование.



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