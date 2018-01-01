Странное событие произошло накануне в Одесском порту

На территории порта в районе международного пункта пропуска сотрудники охраны и пограничники задержали четырех вооруженных молодых людей.

Правда, буквально сразу выяснилось, что автоматы Калашникова, которые были у них, являются муляжами, как, собственно, и граната Ф-1. Помимо этих муляжей у задержанных были обнаружены: рация, саперная лопатка и четыре ножа разных моделей.

По информации пограничников, задержанные утверждают, что просто «заигрались» и попали в порт случайно.

Задержанные переданы сотрудникам полиции, которые проводят расследование.