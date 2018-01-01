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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Сегодня в Одессу прибыл первый заместитель начальника национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин

Категория: Новости


Сегодня в Одессу прибыл первый заместитель начальника национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин

Совместно с начальником ГУНП Дмитрием Головиным он навестил в больнице №9 раненного в перестрелке, которая произошла 19 января на Новосельского, 48, офицера полиции.

«Выздоравливай побыстрее, ты нужен нам и своей семье!», — сказал раненому Вячеслав Аброськин.

По данным медиков, жизнь раненого вне опасности, и он идет на поправку.

Напомним, что, в результате перестрелки на Новосельского, смертельные ранения получил старший лейтенант Сергей Пригарин, который скончался в больнице. Сегодня с ним в Доме Офицеров простились сотни одесситов.



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