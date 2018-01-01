В Одессу прибыл уже второй белорусский троллейбус

Об этом сообщает пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс». По словам директора КП Дмитрия Жемана, троллейбус уже находится в депо.

Он рассчитан на сто пятнадцать пассажиров, низкопольный, и, к тому же, благодаря особой подвеске приседает на остановках, что значительно облегчает посадку и высадку женщин с детьми, пожилых людей и инвалидов.

В троллейбусах имеются даже розетки для подзарядки мобильных телефонов и будут установлены кондиционеры.

Кроме того, троллейбусы оснащены специальными генераторами, дающими запас «беспроводного хода», что позволяет водителям объезжать пробки и продолжать движение до ближайшей развязки в случае прекращения подачи тока в проводную систему. Первый такой троллейбус поступил в Одессу накануне Нового года.

Напомним, что на средства кредита ЕБРР муниципалитет закупил в Белоруссии сорок семь таких троллейбусов. По имеющейся информации, они должны поступить в Одессу уже до конца первого полугодия.