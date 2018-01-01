Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»

Нобелевский лауреат по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью телеканалу CNBC заявил, что убежден в «тотальном коллапсе» биткоина. Ситуация вокруг криптовалют напоминает «голландскую болезнь», подчеркнул экономист.

«Мне напоминает это тюльпановую манию в Нидерландах в 1640-х годах. Мы до сих пор платим за тюльпаны, порой даже покупаем их по чересчур высокой цене. Биткоин же ждет тотальный коллапс и забвение, при этом я допускаю, что он может просуществовать достаточно долго, например, 100 лет», — заявил Шиллер.

Экономист убежден, что биткоин ничего не стоит до тех пор, пока общество не договорится о его стоимости, то есть своим интересом создаст ему стоимость. Он также подчеркнул, что не следует сравнивать криптовалюты с другими активами, например, с золотом, так как оно имеет ценность вне зависимости от интереса к нему со стороны инвесторов.

С начала 2018 года биткоин резко упал: с пиков декабря 2017 года в 20 тысяч долларов криптовалюта обвалилась до 10 тысяч долларов к середине января 2018 года. Падение главной криптовалюты мира отражается на всем рынке, который падает вслед за биткоином.