Нацсовет вынес предупреждение телеканалу «112 Украина»

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ» за нарушение Правил ведения вещания 26 ноября 2017 года в День памяти жертв голодоморов.

«Голосование членов Национального совета за объявление предупреждения было единодушным», - написал на своей странице в соцсети Фейсбук член Нацсовета Сергей Костинский.

Ранее мониторинг Нацсовета установил, что 112 Украина несвоевременно распространил информацию о дне памяти.

Как сообщалось, 7 декабря 2017г Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина.