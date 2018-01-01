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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Нацсовет вынес предупреждение телеканалу «112 Украина»

Категория: Новости

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ» за нарушение Правил ведения вещания 26 ноября 2017 года в День памяти жертв голодоморов.

«Голосование членов Национального совета за объявление предупреждения было единодушным», - написал на своей странице в соцсети Фейсбук член Нацсовета Сергей Костинский.

Ранее мониторинг Нацсовета установил, что 112 Украина несвоевременно распространил информацию о дне памяти.

Как сообщалось, 7 декабря 2017г Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина.



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