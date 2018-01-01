Одесскую область ждут новые капризы погоды

По информации синоптиков, уже с 23 января ожидается резкое ухудшение погоды и новые осадки, сопровождаемые штормовым ветром.

Правда, на сей раз уже в виде более привычного для этого времени года снега, а не дождя.

При этом несмотря на серьезное понижение температуры в ночное время, днем в Одессе и на юге области температура может повышаться до нуля градусов, что может привести к гололедице.

Кроме того, порывы штормового ветра могут застопорить работы по ремонту ЛЭП, разрушенных в регионе 18 января и восстановлении энергоснабжения в населенных пунктах региона.

Ведь до сих пор на территории области насчитывается до сотни таких сел и поселков. Самая сложная ситуация в городе Вилково, известном, как «Украинская Венеция». По информации руководства местного самоуправления, там ремонтные работы могут затянуться еще на несколько недель.