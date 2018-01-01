В Одессе без электричества остается почти семьдесят девять населенных пунктов

Такую информацию сообщил губернатор Максим Степанов. При этом он выразил благодарность всем работникам Облэнерго, задействованным в восстановительных работах и тем бригадам, которые прибыли к нам из других областей.

Как выяснилось, восстановлением энергоснабжения теперь занимаются девяноста девять аварийных бригад в составе ста шестидесяти семи единиц техники и около трехсот человек личного состава.

Отметим, что, по последним данным, более всего обесточенных населенных пунктов осталось в Килийском (18), Татарбунарском (17) и Арцизском (16) районах области.

Наиболее же сложная ситуация сложилась в городе Вилково, где до сих пор нет доступа ко многим упавшим опорам электропередачи.