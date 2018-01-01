Быстрее, выше, сильнее Золотого тельца

Менее месяца остается до начала 23-их Зимних олимпийских игр в Южной Корее. Украинские власти еще не обнародовали суммы «призовых» за медали Олимпиады. Не слышно пока и голоса спонсоров. Неужто их кошельки опустели от такой жизни? Зато много разговоров по поводу отстранения команды Российской Федерации от участия в Зимней олимпиаде по причине допинговых скандалов. Международный олимпийский комитет вынес решение, что так называемые «чистые» спортсмены могут выступать на играх, но не под государственным, а под олимпийским флагом. Для спортсменов это трагедия. Поскольку четыре года они упорно готовились к стартам, надеясь на победу и подъем своего национального флага, на исполнение государственного гимна. А под олимпийским флагом победа будет обезличена. Не этого ли добивались США и их друзья в Международном олимпийском комитете? Последнее слово за Олимпийским собранием Российской Федерации. И оно в итоге разрешило олимпийцам выступать под олимпийским флагом. Последние годы спортивные баталии переместились на арену большой политики. И решения МОК зачастую весьма тенденциозны. Примером может служить летняя олимпиада в Рио-Де-Жанейро, где украинских спортсменов откровенно засуживали. На играх в Южной Корее тоже будет много политики. Не случайно Северная Корея вдруг решила участвовать в Зимних олимпийских играх и пошла на контакты с Южной Кореей, что приветствовал Генеральный секретарь ООН. А некоторые украинские спортсмены и СМИ тоже заигрались в политику. Так, биатлонист Сергей Семенов, в последнее время далекий от пьедесталов почета, выступил закоперщиком бойкота российских атлетов, заявив, что все они якобы сидят на допинге. Это при том, что у украинской команды далеко не все атлеты «чисты». К примеру, биатлонистка Ольга Абрамова только недавно отбыла свою дисквалификацию за применение недозволенного препарата Мельдоний. Американцы тоже часто попадаются на допинге. Другое дело, что у них развита фармакология и есть возможность скрывать следы применения недозволенных препаратов. И в погоне за олимпийской победой американцы готовы на все, ведь олимпийские медали, кроме призовых средств, приносят еще и миллионные рекламные контракты. Словом, к олимпийскому девизу «быстрее, выше, сильнее» можно добавить еще и стремление к Золотому тельцу. Основой успеха в большом спорте является государственная поддержка. В некоторых странах бывшего Советского Союза она и сегодня существует, как бы к этому не относились СМИ и политики. К примеру, украинские СМИ насмехаются над белорусским Президентом Александром Лукашенко, ограничившим заработную плату белорусских хоккеистов. Но не договаривают. Ибо Александр Лукашенко заявил, что ему ничего не жалко для спортсменов, если будет результат. А это опять-таки большая политика. Страну отождествляют с известными спортсменами. Недавно в Минске прошел традиционный Международный хоккейный турнир на кубок Президента Беларуси. В нем участвовали десятки хоккейных команд, включая представителей Китая и Саудовской Аравии. И Президент не только возглавил свою команду, но и привел ее к победе в турнире. В Украине тоже есть хоккейные традиции. Но нет подобных белорусскому хоккейных турниров, как и успехов в большом хоккее. Недаром украинские хоккеисты на недавнем чемпионате мира «вылетели» в группу Б и в нынешнем году будут бороться за возвращения в элиту сильнейших. Все потому, что нет государственной поддержки. Почему из Украины уехала известная биатлонистка Елена Зубрилова, многократный медалист чемпионатов и этапов Кубка мира? Дело в том, что в Беларуси ей предоставили работу и соответствующие условия. Теперь Елена Зубрилова является главным тренером сборной Беларуси по биатлону и готовит молодую смену. У нас же народный депутат Шевченко построил Буковель. И тешится теперь доходами от этого курорта. Хотя мог бы построить в Карпатах биатлонный стадион, подобный тому, который есть в белорусских Раубичах.

В поисках лучшей доли украинские спортсмены зачастую едут в другие страны. К примеру, на первых Европейских играх в Баку вдруг заявила о себе азербайджанская команда спортивных гимнастов. Оказалось, что туда перебралась часть сборной Украины, привлеченная высокими денежными доходами. Но на смену страны идут не все спортсмены. Золотой телец не привлек серебряного призера олимпиады в Бразилии Жана Беленюка, которого откровенно засудили в финальной схватке. В свое время остались в Украине и чемпионы олимпийских игр Геннадий Авдеенко, Николай Авилов. С этими олимпийскими звездами я знаком, как и с призером олимпиады в Атланте легкоатлеткой Аэлитой Юрченко, которая и мысли не допускала, чтобы выступать под чужим флагом. Примером преданности спорту и своей стране, родной Одессе может быть тренер олимпийского чемпиона в легкоатлетическом десятиборье Николая Авилова Владимир Кацман. В солидном уже возрасте он вернулся в свою спортшколу, чтобы растить новых чемпионов. Вспоминаются недавние новогодние и рождественские праздники, которые отмечали вместе спортсмены и тренеры. Особого шика на праздничном столе не было. Но Владимир Кацман умеет так готовить сало, что пальчики оближешь. Спортсмены принесли свои закрутки. И праздники вышли на славу.

Но порой не все олимпийцы получает должное внимание на родине. Вот та же абсолютная чемпионка Европы и чемпионка мира в отдельных упражнениях по художественной гимнастике Елена Витриченко, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Атланте, но проиграла золотую медаль своей подруге по команде Екатерине Серебрянской. В дальнейшем она вынуждена была вместе со своей мамой и тренером Ниной Михайловной Витриченко уехать в Испанию. Кстати, я был знаком и дружен как с семьей Витриченко, так и Серебрянских. Елена Витриченко вынуждена была оставить учебу в одесском педагогическом университете, где не хотели подобрать ей график экзаменов и зачетов. Такое внимание знаменитой спортсменке оказали в Харькове, куда Елена перевелась для продолжения учебы.

Возвращаясь к зимним видам спорта, замечу, что Украинская Федерация биатлона заботливо относится к молодым спортсменам, обкатывает их на этапах Кубка мира. Вполне возможно, что на Зимних играх в Южной Корее выступят и некоторые бывшие украинские биатлонистки. Поскольку наши тренеры сочли их бесперспективными. И теперь они включены в национальные команды Южной Кореи и Молдовы. Но в центре внимания национальная сборная Украины. Будем держать кулаки за наших биатлонистов. И верить, что они будут выше, быстрее, сильнее своих конкурентов и, конечно же, Золотого тельца.