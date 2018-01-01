«Возрадуемся»: проезд в маршрутках таки подорожал

Ну что, от праздников пора отходить и приступать к суровым будням? О «суровости» я не случайно: с 15 января проезд в одесских маршрутках таки повысился на 2 гривны, и теперь прокатиться в переполненном маршрутном такси обойдется гражданам аж в 7 гривен. С чем, как говорится, и поздравляем.

Любопытно, что объявление об этой радости появилось в маршрутных такси примерно за неделю до подорожания, и звучало так, что сердце наполнялось «восхищением»:

«Уважаемые пассажиры!

В связи с резким подорожанием топлива, ГСМ и запасных частей, стоимость проезда в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, с 15 января 2018 года составит 7 грн 00 коп. за одну поездку пассажира».

Не знаю, как вас, а вот меня особенно «умилили» эти «00 копеек» и очень важное дополнение «за одну поездку пассажира». Ну чтобы не подумали, что сразу за семь поездок. Сделали бы еще уточнение, что речь идет о проезде одного пассажира, а не семи. А то мало ли что в голову придет этим атакующим маршрутки людям, которых водители набивают в так называемые салоны, как дрова?

Одесситы в соцсетях новость «почему-то» восприняли без восторга, жалуясь на наш ненавязчивый «сервис» в этих маршрутных такси, грубость водителей и прочие «удобства», за которые теперь придется выложить на две гривны больше, чем обычно.

Отметим, о возможном подорожании проезда в маршрутках поговаривали еще в конце прошлого года, но одесситы почему-то думали, что «пронесет».

Не пронесло!..