Изменим мир к лучшему

Мечта что-то облагородить и привести в надлежащий вид – свой дом, свою улицу, свой двор – есть у многих из нас. Но одним желанием чаще всего все и ограничивается. Хотеть и делать – это две большие разницы, как говорят в Одессе. А на деле территория внимания и заботы ограничивается, как правило, порогом квартиры. А дальше – хоть трава не расти.

Три года назад реализовывать наши мечты и намерения, не откладывая их в долгий ящик, – убрать двор, посадить дерево, высадить цветы, установить скамейки,– призвали одесситов организаторы социальной платформы «Доброе дело», запустив в 2015 году очередной проект «Дворики Одессы».

Начинать строить, видоизменять страну нужно с малого – с наших дворов, уверен идейный вдохновитель социальных проектов Анатолий Кавун.

Этот наглядный пример родители должны подавать своим детям. Для каждого маленького гражданина двор – его большая страна. И если он видит, что взрослые заботятся о нем, делают что-то новое и хорошее во благо всем, а не только для себя лично, то ребенок сможет, когда вырастет, изменить мир к лучшему.

На днях организаторы «Доброго дела» подвели итоги третьего конкурса «Лучший одесский дворик». Его результаты порадовали и обнадежили: все больше людей объединяется в желании сделать наши дворы чище и красивей.

Из пятидесяти номинантов, подавших заявки в этот раз, грамотами и наградами были отмечены девять одесских дворов, жители которых теперь могут похвастаться тем, что они собственными силами украсили место, в котором живут.

Призовой фонд в этом году составил 300 тысяч гривен. И если в предыдущие годы это были средства частных лиц и компаний, то на этот раз в результате победы проекта «Дворики Одессы» в городском конкурсе проектов хорошую идею поддержал город, выделив на проект деньги из общественного бюджета.

Всего за время проведения конкурса около ста пятидесяти одесских дворов пожелали принять участие в этом своеобразном состязании. И можно с уверенностью сказать, что независимо от того, был ли номинант удостоен звания лучшего, или остался незамеченным жюри, все претенденты – одесские дворы – стали за это время красивей и опрятней.

Итак, номинации и имена победителей по мнению жюри, в которое вошли архитекторы, дизайнеры и известные одесситы.:

«Самый зеленый двор» – на Тираспольской ул., 23.

«Лучший детский двор» – в Светлом пер., 3.

«Самый спортивный двор» – на ул.Паустовского, 2А.

«Лучший дворовой стрит-арт» – на Базарной ул., 98.

«Лучший подъезд» – на Нежинской ул., 26.

Лучшим двором постройки после 2000 года стал двор по Артиллерийской ул., 4А, а до 2000 года – на Балковской ул.,31.

«Лучший старый двор» – на Торговой ул., 49.

Победители конкурса в качестве поощрения получили денежные призы в размере 30 тысяч гривен. Как отметили организаторы конкурса, эти деньги выделяются на дальнейшее благоустройство и развитие одесских дворов, для возможности закончить начатое или положить начало чему-то новому.

Ну, а главного победителя оценивали и выбирали сами дворы-участники. По их мнению, самым лучшим одесским двором, достойным главного приза – денежной премии в размере 60 тысяч гривен, стал дворик на Старосенной площади, 7.

Этот старый двор в самом центре Одессы, благодаря неравнодушным людям теперь больше напоминает ботанический сад. Жители озеленили его деревьями, кустами, украсили цветочными кадками и клумбами. И вот, как все начиналось:

Мы взялись за наш дворик после того, как в доме поменяли канализацию и воду. Вся территория двора была перерыта, и мы убирали его своими силами. Установили шины, раскрасили их, высадили цветы, и с тех пор старались делать его всё красивей. По нашей просьбе один из депутатов два года назад помог заасфальтировать дорожку во дворе. Далее четыре семьи нашего дома совместными усилиями начали шпаклевать стены, а после пригласили художников, которые их красиво расписали.

— рассказали на пресс-конференции жители Старосенной площади, 7.

Анатолий Кавун раскрыл секрет преображения одесских дворов:

Главное – кому-то начать что-то делать, а дальше дело пойдет. Находится один человек или одна семья, который хочет изменить положение к лучшему. Потом его поддерживают другие неравнодушные люди, и они в итоге приходят к общей идее, что все возможно, если захотеть. Во время проведения первого конкурса к нам позвонила женщина. Она очень хотела принять в нем участие, но при этом признавалась: «Я точно не выиграю, потому что кроме меня никому ничего не нужно. Никто меня не поддерживает и не помогает». И каково же было ее удивление, когда она победила. А уж после этого она нашла единомышленников.

В номинации «Лучший подъезд» победил дом постройки 1830(!) года на улице Нежинской, 26. Энтузиаст Александр Прищепа, подавший заявку на конкурс, рассказал, как все начиналось:

Крыша текла, подъезд был в ужасном состоянии, ремонт не делался много лет. Когда я только начал его приводить в порядок, соседи были приятно удивлены. А потом поддержали, и дело пошло. Теперь приходишь домой – и сердце радуется.

Интересно, что в номинации «Самый лучший старый двор» победил дворик по улице Торговая, 49, где все преобразования практически совершила одна семья, состоящая из трех женщин.

Они взялись за дело, когда двор больше напоминал свалку. После ремонтов соседи выносили строительный мусор из квартир и складировали, где придется. Рабочие ЖЭКа, меняя трубы, траншеи просто закидывали мусором. Зелени не было, растения плохо приживались из-за затемненности двора. Впору было руки опустить.

Раньше и ворот не было, наш двор был каким-то общественным туалетом, открытым для посетителей находящегося рядом круглосуточного магазина. И три женщины, мама и мы с сестрой, этому пытались противостоять, – рассказали Татьяна и Наталья Капустян. – Среди соседей много здоровых молодых мужчин, есть люди небедные, занимающиеся строительством, но все они были равнодушны к нашим призывам. К счастью, теперь магазинчик закрыт. Ворота нам восстановил город, это стало для нас настоящим праздником и сигналом к действию.

Женщины сами, как могли, стали преображать двор: вывезли несколько тонн мусора, выгребли и разровняли траншею, привезли шины, землю, грунт, закупили растения, сделали клумбы для цветов. Заказали специальную металлическую изгородь, кованые арки для вьющихся растений. В прошлом году Татьяна и Наталья решили расписать стены. Но стены старого двора были в плохом состоянии, их требовалось предварительно зашпаклевать и оштукатурить. Аэрозольные немецкие краски очень дороги, а акрилом все не распишешь. Татьяна – художник, любит кошачью тему. С появлением росписей во дворе появились настоящие коты со всей округи. Теперь это полноценный одесский двор.

Когда во дворе стало чисто и красиво, как-то к нам по привычке наведалась компания подвыпивших молодых людей с бутылками. Но, увидев вокруг такую красоту, настенную роспись, наш стрит-арт, цветы, ребята удивились, извинились и вышли. Стало совестно. Теперь летом, когда все цветет, люди заходят специально посмотреть, приходят в восторг от буйства красок, делают фотографии. Мы надеемся, что все изменится к лучшему. — уверена семья Капустян.

Теперь жители дома на Торговой планируют, как распорядятся денежным призом: хотят обрезать старые высохшие ветки дерева, представляющие угрозу, восстановить покрытие двора и сменить шины на цивилизованные клумбы.

Интересно, что номинация «Самый спортивный дворик» вызвала к жизни новый, теперь уже ежемесячный конкурсный проект для дворов Одессы «Теннисный стол в каждый двор», который будет реализовываться этой весной.

Анатолий Кавун:

Благодаря конкурсу наш город не только становится лучше. Лучше становимся и мы сами, так как невозможно менять мир вокруг, не меняясь самим. Поэтому данный конкурс – это еще один реальный шаг в будущее, которое, как мы надеемся, будет намного лучше настоящего.

Три года – это уже срок, наглядно демонстрирующий, как случайная хорошая идея превращается в городскую традицию. Время показало значимость и нужность этого проекта. И хотя его дальнейшее финансирование пока туманно и неопределенно, конкурс «Одесский дворик» обязательно будет продолжен и в 2018 году, заверили его организаторы. Так что дерзаем, горожане, улучшаем облик своих дворов и подаем заявки для участия в четвертом конкурсе «Одесский дворик», который будет объявлен в ближайшее время.