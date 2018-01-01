«Заканчиваем, батько, торговать, а то нечем сдачу давать!»

Поехали отец с сыном на ярмарку торговать.

Сын отцу предлагает: «Вы, отец, торгуйте, а я сдачи буду давать».

Не прошло и часа, сын кричит: «Хватит, отец, торговать!»

«Почему?» — отец спрашивает.

«Так уже нечем сдачи давать…»

Старая украинская юмореска приходит на ум, когда анализируешь объёмы компенсации украинским экспортерам налога на добавленную стоимость, всем известного как НДС. По итогам 2017 года эта сумма составила 120 млрд. грн., то есть приблизительно 4 млрд. $, превысив таким образом расходы государственного бюджета на военную, образовательную, научную и медицинскую сферы вместе взятые. Проще говоря, все мы с вами, дорогие мои читатели, младенцы, студенты, пенсионеры и другие бюджетники, в том числе малый и средний бизнес, каждый Божий день сверх стоимости каждой нашей покупки — от булки хлеба до йода в аптеке — платим 20% от этой стоимости в бюджет для того, чтобы возместить НДС экспортёрам украинского сырья, сельскохозяйственного и добытого из недр. Создана система, которая обеспечивает обогащение десятка-другого «семей» или «кланов», контролирующих крупные финансово-промышленные группы Украины, а мы неукоснительно работаем на это обогащение. Инструментом этой порочной системы стал механизм взимания и возмещения НДС, на практике превратившийся в процесс «с бедных — по нитке, богатому — рубашка», где, как вы уже наверное догадались, в роли «бедных» выступает всё обездоленное население страны, а в роли «богатого» — наши олигархи. Те, которые имели возможность прописать под себя подобную систему налогообложения и не понести и малейшей ответственности перед обедневшим народом. Хочу обратить особое внимание на то, что ни один протестующий, ни на одном из майданов или революций, не вносил в перечень первоочередных требований отмену НДС, потому что сей налог — это та «священная корова», припасть, пардон, к «сиське» которой, вместо действующей власти, и является основной целью всех совершаемых за время независимой Украины революций.

Просто об НДС

Возьму на себя смелость провести маленький ликбез на тему: «Что же такое НДС?» для тех моих дорогих читателей, которые совсем не знакомы с налогообложением.

НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный, то есть непрямой налог. Объектом налогообложения НДС является стоимость товара, операции по доставке товаров, различные виды работ и услуг. В связи с тем, что плательщиками НДС являются автоматически все участники любых хозяйственных операций на всей территории Украины, можно со всей ответственностью утверждать, что это воистину всенародный налог. То есть, налог, взимаемый с каждого из нас независимо от нашего желания при каждой покупке. Поэтому мы с вами — пассивные плательщики НДС.

Активными плательщиками НДС выступают предприниматели, зарегистрированные как плательщики НДС в органах Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Предприятия, СПД (кроме плательщиков единого налога) обязаны зарегистрироваться в ГФС, в случае, если доход от реализации товаров, выполнения работ и предоставления услуг суммарно превышает 1 млн. грн.

Примитивная схема налогообложения НДС выглядит приблизительно так. Магазин купил у хлебозавода булку хлеба за 12 грн., из которых 2 грн. 40 коп. — НДС. Эти 2 грн. 40 коп. — налоговый кредит магазина, который ему должны вернуть из бюджета. Далее магазин продал нам с вами хлеб за 18 грн., в том числе НДС — 3 грн. 60 коп., что стало налоговым обязательством для магазина вернуть эту сумму в бюджет. Какую же сумму НДС магазин обязан перечислить в бюджет в конечном итоге? Расчёт происходит по формуле: НО (налоговое обязательство) минус НК (налоговый кредит) = СБ (сумма НДС, подлежащая выплате в бюджет), то есть 3.60 - 2.40 = 1.20. Если же сумма кредита превышает сумму обязательства возникает право возмещения НДС из бюджета на счета магазина. В действительности этот механизм значительно сложнее.

Кроме того, украинское законодательство предусматривает три вида ставок НДС:

Ставка 20%, которая применяется по умолчанию ко всем видам операций, подлежащих налогообложению.

Ставка 0% — применяется к операциям, прямо предусмотренным законом, например, нулевая ставка применяется к экспорту товаров.

Ставка 7% применяется в случаях, установленных Налоговым кодексом (в частности, торговля медпрепаратами)

Обычный человек не может прийти в налоговую за возмещением суммы уплаченного налога, хотя внёс свои 20 % от стоимости в общую копилку формирования НДС. Все наши деньги уходят в чей-то карман, ведь этот косвенный налог и сумма НДС без нашего на то согласия уже включены в стоимость покупаемых нами товаров и услуг. Так же не допущен к дележу НДС малый бизнес, так как большая его часть работает на едином налоге.

Экспортёры — каста «необлагаемых»

Так называемый механизм возмещения НДС был введён в 1992 году в систему налогообложения Украины с благими намерениями стимулировать отечественный экспорт. В результате товары, которые экспортируются на внешние рынки, освобождались от косвенных налогов, применяемых внутри страны. Украинские экспортёры в результате таких налоговых льгот должны были наращивать объёмы экспорта из страны, чтобы перекрыть вал импортных товаров, хлынувших страну, обеспечивая тем самым торговый баланс между импортом и экспортом товаров и услуг — один из показателей успешности экономики страны.

На практике механизм возмещения НДС в Украине, то есть усиленное стимулирование экспортёров, так и не обеспечил положительный торговый баланс: импорт существенно превышает экспорт уже многие годы. Например, только за период с января по ноябрь 2017 года дефицит внешней торговли (разница между импортом и экспортом) составил — 7, 836 млрд. $. Профицитной по показателям внешней торговли наша страна так и не стала.

В чьи же карманы пошли 120 млрд. грн. экспортного возмещения НДС?

В декабре 2017 года лидером по получению бюджетного возмещения НДС выступила компания «Кернел», которая является крупнейшим экспортером подсолнечного масла, получила 732 млн. грн. Далее идет компания «Арселор Миттал» (Кривой Рог) с 659 млн. грн. Затем три металлургических комбината, входящие в группу Рината Ахметова: они получили суммарно 1,44 млрд. грн. Производитель курятины «Мироновский хлебопродукт» («Наша ряба») богатейшего аграрного магната Юрия Косюка получил 340 млн. грн., «Катеринопольский элеватор» — 248 млн. грн., экспортер аграрной продукции «Энгельхарт» – 179 млн. грн.

Компания «Кернел» по итогам прошлого года получила около 9 млрд. грн. экспортного возмещения.

Анализируя отраслевую специфику лидеров этого списка, можно сделать вывод: за счёт государственного бюджета, наших с вами денежек, стимулируется вывоз из страны её богатств — зерна, подсолнечного масла и другой аграрной продукции. Поэтому курятина в этом списке — товар с самой высокой в сравнении с другими добавочной стоимостью.

В этом списке вы не найдёте ни украинских машиностроителей, ни судостроителей, ни станкостроителей, ни производителей самолётов, ни даже производителей бытовой и промышленной химии. В общем, всех тех сфер производства, которыми гордилась Украина ещё в 80-х годах.

Положение усугубляется рамками соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС: европейцы предложили снизить экспортные пошлины на наше сырье, а взамен потребовали аналогично поступить с их потребительскими и промышленными товарами. В результате - главный экономический дискурс Украины в прошлом году состоял в том, как легализовать автомобили на «евробляхах» и нужно ли вывозить из страны лес-кругляк?

По сути, в Украине создана порочная система стимулирования вывоза сырья из страны, а мы все ещё за это приплачиваем вывозящим из своего кармана. Похоже на популярную украинскую юмореску: «Заканчиваем, батько, торговать, а то нечем сдачу давать!»

Механизм возмещения или обогащения?

На самом деле, для Украины необходима прогрессивная система налогообложения. И в первую очередь это касается НДС. Его давно необходимо было снизить до 13-15 % (к примеру, в США такого налога вообще нет) для товаров внутреннего рынка. В то же время импортный НДС необходимо сохранить на уровне 20% за исключением импорта технологий и высокотехнологичного оборудования. Это позволит частично защитить внутренний рынок от дешевого импорта. Что касается возмещения НДС, то экспорт сырья необходимо полностью лишить данного вида бюджетной поддержки.

Экспортное возмещение должно стать финансовым вознаграждением за эффективность и инновации, а не средством обогащения для тех, кто преступно вывозит сырьевые закрома Родины.