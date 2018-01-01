Большой эксперимент над Украиной

«Украинский эксперимент» США

В начале января советник директора СБУ Юрий Тандит заявил, что «идет полномасштабная война, и Украина выступает как некая экспериментальная площадка для других государств, которые смотрят, что можно сделать в такой ситуации». Напомним, что бывший вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года назвал все происходящее на Украине «экспериментом». «Мы берем на себя обязательства, чтобы весь мир поддерживал этот эксперимент, в котором вы с вашими коллегами участвуете», – заявил тогда Байден. Ясно, что все американские «эксперименты» направлены отнюдь не на рост благосостояния украинцев, обеспечение процветания страны, как многим хотелось бы верить. Благодаря американским экспериментам страна фактически лишилась суверенитета. «Украинский эксперимент» отличается тем, что США, принуждают многие европейские страны поддерживать эту дорогостоящую затею. От Украины же многого не требуется: ей просто нужно быть «плохой страной» со многими проблемами, вести бессмысленную войну с собственным народом, униженно выпрашивать кредиты, не платить по счетам, плевать на Минские соглашения. Чтобы понять, что сегодня происходит с Украиной, понять модель управления страной, которая осуществляется последние четыре года, необходимо вспомнить о так называемом Стенфордском тюремном эксперименте, который мы и рассмотрим ниже.

Стенфордский тюремный эксперимент

Эксперимент американского психолога Филиппа Зимбардо, проведенный в августе 1971 г. в Стенфордском университете, представлял собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы в условиях искусственно смоделированной тюремной жизни. Исследование было заказано Военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в его исправительных учреждениях. Задачей было установить степень влияния навязанной социальной роли на структуру личности. Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Участников набрали по объявлению в газете, и им предлагалось 15 долларов в день за две недели участия в «симуляции тюрьмы». Группу, состоящую из двадцати четырех молодых мужчин, поделили случайным образом на «заключенных» и «охранников». Условная тюрьма была устроена на базе кафедры психологии Стэнфорда. Зимбардо создал для участников ряд специфических условий, которые должны были способствовать дезориентации, потере чувства реальности и своей самоидентификации: «создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства. Мы будем разными способами отнимать их индивидуальность. Все это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них – никакой». «Заключенные» прошли полную процедуру полицейского осмотра, включая снятие отпечатков пальцев, фотографирование и зачитывание их прав. Их привезли в условную тюрьму, где произвели их осмотр, приказав раздеться догола, «очистили от вшей» и присвоили номера. Первый день эксперимента, когда участники еще полностью не вовлеклись в жизнь импровизированной «тюрьмы» и дистанция между личностью участников и их условной ролью оставалась еще большой, прошел относительно спокойно. Но на второй день, когда участники уже полностью вжились в свои роли, вспыхнул бунт. Охрана и администрация были совершенно не готовы к тому, что на следующее утро «заключенные» взбунтовались. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без руководства со стороны исследователей подавляли мятеж, при этом нападали на заключенных с огнетушителями. Заключенные испытывали садистское и оскорбительное обращение со стороны охранников, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.

Эксперимент быстро вышел из-под контроля

Поверки заключенных, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключенных и подвергали физическим наказаниям, в частности заставляли подолгу совершать физические упражнения. Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник показывает настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени. В момент начального интервью все участники казались умными молодыми людьми с хорошим чувством юмора и без малейшего намека на фашистские наклонности. Однако какая-то сила заставляет охранников вести себя жестоко, и это может быть что угодно: униформа охранников и робы заключенных, которые представляют собой платья (как попытка обезличить заключенного и лишить его возможности носить мужскую одежду), искусственно созданный сценарий или «аресты» заключенных, которые были максимально приближены к настоящим арестам. Спутанное мышление и слезы стали обычным делом для заключенных. Это совсем размыло грани реальности и многие окончательно забыли про какой-либо эксперимент и стали мыслить исключительно в тюремных понятиях.

Власть ситуации

Эксперимент выявил, что ситуация может оказывать гораздо более сильное деформирующее воздействие на личность и психику человека, чем считалось ранее. Удивительно и то, что 90% всех разговоров между заключенными в камерах велись о тюрьме. И в то время, когда бы они могли обсудить свои планы на будущее или поговорить о прошлом – они не выходили из-под власти ситуации, говоря лишь о еде, охране, поверках, поведении других заключенных. Более того, заключенные стали усваивать негативные взгляды охраны на самих себя и стали сами относиться к себе столь же негативно. К концу эксперимента заключенные перестали даже внутренне сопротивляться давлению охраны и были полностью уверены, что охрана так с ними обращается потому, что они этого заслуживают. Зимбардо решил прекратить эксперимент раньше времени, когда Кристина Маслак, аспирантка и одновременно его невеста, незнакомая прежде с экспериментом, выразила протест против устрашающих условий тюрьмы после того, как она пришла туда провести беседы. Зимбардо упоминает, что из всех пятидесяти свидетелей эксперимента только она поставила вопрос о его этичности. Хотя эксперимент был рассчитан на две недели, через шесть дней он был прекращен. «Честно сказать, поначалу мы совсем не думали, что всё так получится. Мы наоборот, думали, что ребята будут шутить и прикалываться и нормально общаться друг с другом, и что наша тюрьма совсем не сможет стать похожей на настоящую. К тому же ведь мы не давали никаких ролей и не объясняли, кому как себя вести. Однако, получив власть, охранники начали всё активней её использовать, заняв уверенную, активную позицию. Многие из них признались, что работа, позволяющая им полностью контролировать и управлять ситуацией и другими людьми, доставляла им немалое удовольствие. Мы были потрясены эффективностью нашего эксперимента. Страшно подумать, что если наша «Стенфордская тюрьма» смогла за 5 дней оказать столь сильное угнетающее (или деформирующее) воздействие на своих «обитателей», то что же в обычных тюрьмах, где условия намного более жесткие, где есть и реальный риск и угроза физической расправы?» – писал Зимбардо, который тоже признался, что сам за эти дни сильно изменился, что все они внутренне вжились в «тюремные условия» и усвоили себе «тюремные порядки», которые таким образом оторвали их от их привычных человеческих ценностей, хотя до этого все знали его как доброго и отзывчивого человека, всегда внимательного и заботливого.

Чтобы объяснить произошедшее с американскими студентами в этом эксперименте, обратимся к феноменологии, которая покажет, как это работает.

Феноменология как метод описания порождения реальности из сознания

Эдмунд Гуссерль разработал феноменологию, или метод описания того, как реальность порождается из сознания. Реальность вокруг нас не представляет собой чего-либо объективного, независимого от нас, но она создается актами, направленными импульсами, вспышками самого нашего сознания. Сознание, вопреки популярному мнению, не отражает объективную реальность вне нас. Оно интерпретирует происходящее вокруг. Узкий луч сознания выхватывает лишь некоторые объекты реальности. Сознание всегда направлено на что-то, это главное его свойство (интенциональность). Чтобы увидеть, как работает сознание, необходимо самосознание перенаправить с внешних вещей, куда оно направлено в так называемой наивной «естественной установке», на само сознание, т.е. совершить так называемую «феноменологическую редукцию». Тогда возможно увидеть внутри него эйдетические акты, порождающие сущности окружающих вещей (Гуссерль назвал это «созерцанием сущностей»). Хорошей иллюстрацией служит катодно-лучевая трубка в старых телевизорах, внутренняя сторона экрана которых была покрыта люминесцирующим составом. Когда поток электронов бомбардировал эту поверхность, на ней происходили люминесцентные «вспышки», маленькие взрывчики, совокупность которых как раз и составляла телевизионное изображение на экране, а так как они происходили слишком быстро, глаз не улавливал их дискретность, а воспринимал их как единое целое. Так и мир вокруг нас не дан таким, как мы его видим. Наш мозг каждую секунду синтезирует миллиарды «вспышек» на каждом нашем рецепторе и потом выплавляет их в единую картинку, которую мы «видим». Но ее не существует как объективной вещи – мир порождается самим актом нашего восприятия.

Смыслы тюремного эксперимента с позиции феноменологии

Студенты вжились в роли настолько, что «впустили» их внутрь себя, поверив, что находятся в настоящей тюрьме. Актами своей веры они создали тюрьму в своем сознании. Они добровольно согласились считать реальностью то, что эти подвальные помещения Стенфорского университета являются казематами и камерами, куда их посадили за нарушение закона. И они проиграли – были психологически сломлены, их души были надолго травмированы унижениями и т.д. Например, Виктор Франкл – известный экзистенциальный психолог и психотерапевт, сидя в реальном, самом настоящем нацистском концлагере Аушвиц, НЕ ВПУСТИЛ ЕГО ВНУТРЬ СЕБЯ. Он не позволил обстоятельствам создать концлагерь внутри своего сознания. Наоборот, он мысленно писал те лекции, которые будет читать по всему миру после окончания войны. Внутри себя он создал совершенно другой мир – мир СМЫСЛА, который помог В.Франклу выжить, и он действительно стал после войны самым известным психологом своего направления. Человек СВОБОДЕН ВПУСКАТЬ В СЕБЯ ТОЛЬКО ТУ РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ ОН ВОЛЕН И ХОЧЕТ ВПУСТИТЬ. В.Франкл назвал это «логотерапией» – терапия СМЫСЛАМИ! Если человек может какое-то время жить без воды и пищи, то без СМЫСЛОВ он не может жить ни мгновения! И только сам человек может создавать изнутри себя эти СМЫСЛЫ – высшие цели, ценности и мировоззренческие ориентиры – наделяя ими окружающий мир. Только мы можем сделать мир осмысленным, т.е. светящимся СМЫСЛОМ и наполненным жизнью.

Матрица пропаганды как тюрьма для ума

Граждане, поверившие по своей неискушенности лживой пропаганде, впустили ее внутрь себя, тем самым позволили себя зомбировать. Пропаганда выстраивает в сознании людей псевдореальность, параллельную той, что за окном. Люди актами своей веры поддерживают существование этой «Матрицы», существующей только в медиасфере и в головах придумавших ее политтехнологов. Но через акты веры теперь эта псевдореальность, как энцефалитный клещ, инфицируется и в головы граждан. СМИ пересаживают «Матрицу» в умы доверчивых граждан, привыкших с советских времен доверять государству.

Заражая их этой мировоззренческой бациллой, они блокируют возможность критически мыслить самостоятельно и оценивать происходящее, исходя из элементарного здравого смысла. В этом задача промывки мозгов любой идеологии – в создании своей, редуцированной, искусственной картины мира. Так будет и здесь: ЕСЛИ МЫ ПЕРЕСТАНЕМ ВПУСКАТЬ В СВОЕ СОЗНАНИЕ ВСЕХ ЭТИХ РЯЖЕНЫХ, ОНО СДУЕТСЯ, КАК ШАРИК, И БОЛЕЕ НИКОГДА НЕ ВОЗРОДИТСЯ. Это самое главное – феноменологическое сопротивление: нужно просто перестать о них думать и они исчезнут. Они уже сдуваются: прямо у нас на глазах они теряют свою привлекательность и маргинализируются. Это ПРИЗРАКИ! Не впускай их внутрь себя, и они исчезнут! Стань хозяином своего сознания и осознавай, какую реальность ты строишь актами твоего сознания.

Вместо итогов

Главные результаты эксперимента Ф.Зимбардо показывают суть того, что делают с украинцами в «эксперименте» последние четыре года. По сути, мы забыли, что еще недавно были высокообразованной общностью людей, уважающих свои ценности и свою историю. Во что нас превратили сегодня? В садистов-надсмотрщиков и жалких «заключенных», как в эксперименте Зимбардо, которые забыли, кем они являются, и покорно выполняют оскорбительные требования МВФ и заокеанских «хозяев»? Матрица, навязываемая Украине, разделяет ее граждан, делает невыносимой жизнь на своей исторической родине для очень многих людей, причиняет им невыносимые психологические страдания. Вот суть эксперимента – это виртуальная тюрьма, куда нас всех согнали… А самое главное, сложившееся положение лишает страну каких – либо перспектив на будущее.