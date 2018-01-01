«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»

«Пруд переливается огнями и стал похож на ожившую феерию», — вот так высказалась одесская девочка-подросток Ирина, когда впервые увидела созданное в нашем городе сказочное зрелище, созданное в рамках Общественного бюджета. Речь, как вы, вероятно, догадались, идет о главном пруде в парке Победы.

Когда опускаются сумерки, одесситы теперь спешат сюда: полюбоваться зрелищем, которого в Одессе пока еще не было. Это – результат реализации проекта-победителя «Общественного бюджета 2017» (авторы – Ольга Веремчук и Юлия Бойко).

И поспешить сюда стоит: разноцветные огни погружают вас в детство, в мечты, в самом деле создают ощущение, что вы попали в мир волшебной сказки.

По периметру пруда установлено 275 фонарей, которые светятся разными огнями. А еще здесь скоро зазвучит музыка – в такт созданному волшебству. Кстати, к весне в центре озера появится и композиция из лилий, состоящих также из ламп – всего около 120 штук.

Зоозащитников поспешим успокоить: никакого вреда рыбам, уткам, черепахам и прочей живности, живущей здесь же, появившиеся огоньки не навредят. Так утверждают ученые-зоологи.

Одесситы ждали этого события долго, и вот теперь в социальных сетях они помещают фотографии засиявшего музыкального пруда, от души радуясь увиденному. По сути, парк Победы обогатился настоящим светомузыкальным шоу – завораживающим и очень красивым.

При свете диодных разноцветных ламп пруд парка преображается, как, собственно, и сам парк: вроде попал на съемки фильма-сказки, где возможно все, даже самое волшебное. И еще: здесь взрослые словно и сами превращаются в детей, а некоторые при включении диодных ламп даже начинают аплодировать.

Красочную подсветку в парке Победы начали включать еще в самые первые дни января, и она работала только в тестовом режиме. Теперь проект реализован практически полностью, и даже официально открыт.

Отметим, что подсветка сейчас работает с 17 до 22 часов. А уже весной, когда наступит тепло, время, вероятно, изменится.