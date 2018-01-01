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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»

Категория: Новости / История и культура / Статьи


«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»

«Пруд переливается огнями и стал похож на ожившую феерию», — вот так высказалась одесская девочка-подросток Ирина, когда впервые увидела созданное в нашем городе сказочное зрелище, созданное в рамках Общественного бюджета. Речь, как вы, вероятно, догадались, идет о главном пруде в парке Победы.

Когда опускаются сумерки, одесситы теперь спешат сюда: полюбоваться зрелищем, которого в Одессе пока еще не было. Это – результат реализации проекта-победителя «Общественного бюджета 2017» (авторы – Ольга Веремчук и Юлия Бойко).

И поспешить сюда стоит: разноцветные огни погружают вас в детство, в мечты, в самом деле создают ощущение, что вы попали в мир волшебной сказки.

По периметру пруда установлено 275 фонарей, которые светятся разными огнями. А еще здесь скоро зазвучит музыка – в такт созданному волшебству. Кстати, к весне в центре озера появится и композиция из лилий, состоящих также из ламп – всего около 120 штук.

Зоозащитников поспешим успокоить: никакого вреда рыбам, уткам, черепахам и прочей живности, живущей здесь же, появившиеся огоньки не навредят. Так утверждают ученые-зоологи.

Одесситы ждали этого события долго, и вот теперь в социальных сетях они помещают фотографии засиявшего музыкального пруда, от души радуясь увиденному. По сути, парк Победы обогатился настоящим светомузыкальным шоу – завораживающим и очень красивым.

При свете диодных разноцветных ламп пруд парка преображается, как, собственно, и сам парк: вроде попал на съемки фильма-сказки, где возможно все, даже самое волшебное. И еще: здесь взрослые словно и сами превращаются в детей, а некоторые при включении диодных ламп даже начинают аплодировать.

Красочную подсветку в парке Победы начали включать еще в самые первые дни января, и она работала только в тестовом режиме. Теперь проект реализован практически полностью, и даже официально открыт.

Отметим, что подсветка сейчас работает с 17 до 22 часов. А уже весной, когда наступит тепло, время, вероятно, изменится.

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«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
«Пруд переливается огнями, он стал похож на ожившую феерию»
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