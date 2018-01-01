Ежегодную выставку-конкурс «Снимок года» организовали пятнадцать лет назад Одесская фотографическая ассоциация (ОФА) и городской клуб фотографов «Фотон-2».
И столько же раз в начале года жюри конкурса определяет из сотен представленных фотографий – «Снимок года», подводя итоги работы одесских фотографов за прошедший год. Это событие неизменно привлекает к себе огромное внимание как мастеров, так и любителей художественной фотографии. Вот и в этот раз, когда во Всеукраинском центре болгарской культуры оглашались имена победителей, огромный зал едва вмещал всех желающих узнать итоги конкурса и увидеть фотоработы, выдержавшие жесткий отбор. Из 244 фотографий, поступивших на конкурс, организаторы отобрали для экспозиции 90 работ 64 авторов.
Пятеро членов жюри определяли победителей конкурса анонимно, объективности ради. Член жюри, известный фотохудожник Борис Бухман рассказал:
К слову, работы самих членов жюри – Игоря Сытника, Бориса Бухмана, Игоря Гержика и Евгения Самученко – тоже были представлены на выставке, но лишь как внеконкурсные.
Споры были не только среди членов жюри, но и среди зрителей, которые отдавали свое предпочтение тем или иным работам, проводя собственное зрительское голосование. Кому-то пришелся больше по душе городской пейзаж, кому-то – портрет. Другие отдавали должное фантазии авторов. Третьи предпочитали жанровые сценки. А для кого-то важней всего – подловить, ухватить момент и запечатлеть его.
Вот так, наверное, получилось у Александра Синельникова, которому члены жюри безоговорочно присудили в этом году Гран-при. Снимок года – «Гардеробщик» – он делал в Одесском художественном музее, когда на черном фоне пустых вешалок неожиданно возникла круглая лысая голова. Удача? Несомненно. Но удача сопутствует тому, кто умеет много и упорно трудиться. Александр Синельников участвует в конкурсе все пятнадцать лет. В прошлом году он был удостоен первой премии. А вот теперь взял главный приз.
Вот так же, оказавшись в нужном месте в нужное время, получил Диплом за лучший репортажный снимок «Противостояние» Олег Куцкий. Первая премия досталась Алексею Гладкову за фотопортрет «Старик». Вторая премия – Наталье Кардовской за лирический пейзаж «Отражение». А третью премию получил Сергей Курля за работу, напомнившую об острове погибших кораблей.
Кроме того, дипломами конкурса награждены фотографы Дмитрий Богдан («Тёщин дождь»), Анна Вихастая («Мы с тобой одной крови»), Анастасия Ермохина («Босоногое»), Ирина Осинняя («Туман») и Александр Манзюк («Другая планета»).
Но верно говорится: лучше один раз увидеть. Ибо ни одна газетная иллюстрация не передаст эмоций и чувств художественной фотографии. Поэтому не пропустите фото-вернисаж «Снимок года-2017».