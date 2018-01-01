Снимок года – «Гардеробщик»

Ежегодную выставку-конкурс «Снимок года» организовали пятнадцать лет назад Одесская фотографическая ассоциация (ОФА) и городской клуб фотографов «Фотон-2».

И столько же раз в начале года жюри конкурса определяет из сотен представленных фотографий – «Снимок года», подводя итоги работы одесских фотографов за прошедший год. Это событие неизменно привлекает к себе огромное внимание как мастеров, так и любителей художественной фотографии. Вот и в этот раз, когда во Всеукраинском центре болгарской культуры оглашались имена победителей, огромный зал едва вмещал всех желающих узнать итоги конкурса и увидеть фотоработы, выдержавшие жесткий отбор. Из 244 фотографий, поступивших на конкурс, организаторы отобрали для экспозиции 90 работ 64 авторов.

Раньше этот конкурс и последующая итоговая выставка были открыты только для членов клуба «Фотон-2» и ОФА. Теперь же конкурс доступен для всех желающих фотолюбителей, проживающих и работающих в Одессе и Одесской области, – рассказал один из организаторов конкурса Сергей Гуменюк. – Поэтому в этом году здесь представлены не только работы постоянных авторов, но и совершенно новые имена. Это открывает для молодых широкие перспективы. Ведь, как правило, персональные выставки делают опытные мастера. А тут могут о себе заявить новички в фотоделе.

Пятеро членов жюри определяли победителей конкурса анонимно, объективности ради. Член жюри, известный фотохудожник Борис Бухман рассказал:

Мы сами узнали фамилии победителей лишь когда нам показали список с названиями работ. Споров было много, но мы «ругались» по-доброму». Кто-то во главу угла ставил художественную ценность снимка, кто-то – техническую. Все фотографии совершенно разные – по жанрам, по видению, по смыслу – и мнения были разные. Но к консенсусу мы, в конце концов, пришли.

К слову, работы самих членов жюри – Игоря Сытника, Бориса Бухмана, Игоря Гержика и Евгения Самученко – тоже были представлены на выставке, но лишь как внеконкурсные.

Споры были не только среди членов жюри, но и среди зрителей, которые отдавали свое предпочтение тем или иным работам, проводя собственное зрительское голосование. Кому-то пришелся больше по душе городской пейзаж, кому-то – портрет. Другие отдавали должное фантазии авторов. Третьи предпочитали жанровые сценки. А для кого-то важней всего – подловить, ухватить момент и запечатлеть его.

Вот так, наверное, получилось у Александра Синельникова, которому члены жюри безоговорочно присудили в этом году Гран-при. Снимок года – «Гардеробщик» – он делал в Одесском художественном музее, когда на черном фоне пустых вешалок неожиданно возникла круглая лысая голова. Удача? Несомненно. Но удача сопутствует тому, кто умеет много и упорно трудиться. Александр Синельников участвует в конкурсе все пятнадцать лет. В прошлом году он был удостоен первой премии. А вот теперь взял главный приз.

Вот так же, оказавшись в нужном месте в нужное время, получил Диплом за лучший репортажный снимок «Противостояние» Олег Куцкий. Первая премия досталась Алексею Гладкову за фотопортрет «Старик». Вторая премия – Наталье Кардовской за лирический пейзаж «Отражение». А третью премию получил Сергей Курля за работу, напомнившую об острове погибших кораблей.

Кроме того, дипломами конкурса награждены фотографы Дмитрий Богдан («Тёщин дождь»), Анна Вихастая («Мы с тобой одной крови»), Анастасия Ермохина («Босоногое»), Ирина Осинняя («Туман») и Александр Манзюк («Другая планета»).

Но верно говорится: лучше один раз увидеть. Ибо ни одна газетная иллюстрация не передаст эмоций и чувств художественной фотографии. Поэтому не пропустите фото-вернисаж «Снимок года-2017».