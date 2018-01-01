Святочные дни в Дивеево

С наступлением Рождества у православных начинается череда праздников: святочные дни, длящиеся с 7 по 18 января, включают себя не только сам праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, но и празднование Нового года по старому стилю, и праздник Обрезания Господня, и день памяти святителя Василия Великого, и Крещенский сочельник, и сам день Богоявления. А в этих, нижегородских краях, еще один день ценен особо – день памяти преподобного Серафима, Саровского и всея Руси чудотворца, празднуемый зимой 15 января. В этот день традиционно сюда съезжается множество богомольцев, чтобы почтить память любимого святого.

Дивеевские сестры

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре – праздничная суматоха. Монастырь женский, в нем живет не менее пятисот насельниц разного возраста, пожелавших посвятить свою жизнь служению Богу в полной мере.

Эти женщины и совсем еще юные девушки слетелись сюда не только из разных уголков некогда огромного СССР, но даже из дальнего зарубежья. Сердце позвало их сюда, в эти места, освященные именем преподобного Серафима Саровского, его подвигами.

Гости и паломники

По традиции, Рождество – праздник, который мы стремимся встретить рядом с близкими. И вот, многие сестры монастыря в эти дни принимают дорогих гостей: родителей, сестер-братьев, племянников и т.д. Но кроме них, в монастыре есть и другие гости – это паломники. Люди едут сюда отовсюду. Их множество, и преподобный батюшка Серафим принимает всех. Вот паломники из Москвы и Питера. Эти люди проведут здесь два-три дня, остановившись в какой – либо из гостиниц, коих здесь множество, на любой статус и кошелек. Многие москвичи, чьи имена «слишком известны, чтобы упоминать их всуе» имеют здесь особняки и с удовольствием приезжают сюда на праздники, да и друзей с собой привозят.

Есть паломники из Белоруссии и Украины, приехавшие группами в рамках автобусных туров. Этих людей чаще всего размещает монастырь в своих гостиничных домах бесплатно. Класс комфортности здесь пониже, зато, как говорится, «в тесноте, да не в обиде». Коллектив в таких условиях становится лишь сплоченней, а это немаловажно, ведь этим людям предстоит провести 7–10 дней в совместной поездке, и отношения должны быть добрыми, иначе духовный эффект от столь дальнего путешествия нивелируется.

Еще одно чудо

Кто-то прибыл из Греции, кто-то из Америки, Англии, Франции, Германии – православные люди есть везде, а Дивеево – один из значимых центров Вселенского православия. Вот ко мне подходят три молоденькие монахини и на хорошем русском, хотя и с легким акцентом спрашивают, не знаю ли я, где они могут увидеть монахиню S? Это одно из удивительных совпадений, какие здесь случаются непрестанно. Монахиня S – моя землячка и добрая знакомая. Интересуюсь, кто они такие и зачем ищут ее? Оказывается, они из Израиля, сестры Горненского монастыря, хотят увидеть монахиню, за которую несколько лет назад сугубо молились всей общиной по благословению нашего одесского старца архимандрита Ионы, ныне уже покойного. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что бодрая, энергичная монахиня S, оказывается, еще до нашего с ней знакомства подвизалась в одном из монастырей Украины и однажды, когда там золотили купол колокольни, она сорвалась с большой высоты и получила сильнейшие увечья. Врачи разводили руками: непонятно, как она еще дышит, а уж о выздоровлении и говорить не приходится. Сообщили духовнику – о.Ионе. И вот, батюшка оповещает всех своих чад, живущих во всех уголках мира, чтобы молились сугубо об исцелении этой монахини, а параллельно ходатайствует перед тогдашним митрополитом Нижегородским Николаем о переводе этой обездвиженной женщины с переломами позвоночника в Серафимо-Дивеевский монастырь. Владыка Николай дает свое согласие, и ее поселяют в скиту у чудотворного источника. Каждое утро ее на носилках погружали в источник, и женщина начала выздоравливать. Сегодня она – начальница одного из скитов, подвижная, активная, доброжелательная, по ее виду никогда не скажешь, что этот человек перенес такую болезнь. По-прежнему каждое утро окунается в батюшкин источник.

Одесситы повсюду

А вот мои земляки – одесситы. Интересуюсь, как доехали?

– Спасибо, добрались благополучно, как всегда. Мы бываем здесь регулярно, иногда по нескольку раз в год – приезжаем к сестре, которая живет в монастыре. Надо сказать, что с пересечением границы сложностей не возникало никогда. И с той, и с этой стороны пограничники и таможенники ведут себя весьма корректно. Одна трудность – прямого сообщения нет, приходится делать пересадку в Москве. Там мы садимся на любой поезд, идущий в нижегородском направлении, и едем да Арзамаса. Оттуда до монастыря – на такси или автобусе. Конечно, нас, как родственников, размещают в монастырском гостевом доме. Но в этом же доме живут и люди, приехавшие просто потрудиться, приобщиться к монастырской жизни. Места хватает всем! – рассказывает одесситка Елена Герасименко.

Действительно, многие люди едут в Дивеево поработать, подумать над своей жизнью, внести свой вклад в восстановление монастыря, кто-то вносит пожертвования по своим возможностям, а кто-то приехал помолиться. И монастырь с каждым годом становится всё краше.

Дивеевский эксклюзив

Возле монастырских лавок всегда царит оживление. Основное, что каждому хочется приобрести – изготовленные руками сестер декоративные свечи, обладающее целебными свойствами красивое мыло ручной работы, полезные экологически чистые продукты: яблочный уксус, варенье из сосновых шишек, мед с пыльцой сосны, целебные травяные чаи и всякие прочие монастырские диковинки. Вот сейчас, вижу, нарасхват монастырской выпечки рождественские агнцы из необычайно вкусного теста.

Щит и ограждение

Счастлив тот, кто сутки пробудет в Дивеево, т.к. раз в сутки здесь проходит сама Царица небесная. Каждый день нескончаемый поток людей, проходящих путём Богородицы по Канавке, вырытой девицами-монахинями еще при жизни батюшки Серафима и восстановленной в наши дни, создает молитвенный щит нашей священной земли! Слёзное покаяние на канавке очищает людские сердца, отягощенные грехами.

Вообще красота и радость здесь царят повсюду. Чего только стоит убранство территории монастыря! Летом все здесь утопает в цветах и дурманяще-прекрасных цветочных ароматах. Конечно, все это достигается трудами сестер обители. А зимой! Зимы здесь снежные, все словно укутано белым покрывалом, на фоне которого блестят золотом купола, что само по себе красиво. А тут еще и иллюминация! Это благодетели постарались, не считаясь с расходами, украсили любимую обитель, чтоб оставить здесь частичку себя… Эффект получился такой, что только ахнешь. А уж детишки как рады! Они стремятся всюду успеть: и поколядовать, и на санки с оленями взобраться, и в вертеп заглянуть, и с сугроба скатиться.

И в этот раз всё было в снегу, и он шёл, не прекращаясь, весь вечер. Лёгкий морозец пощипывал за щёки, а вокруг всё светилось разноцветными огнями.

Настоящее волшебное Рождество!

Впечатлениями делится Анжелика Зуева из Нижнего Новгорода:

– Мы Дивеево посещаем с 2007 года, а именно на Рождество второй раз. Каждая наша поездка хороша по-своему. Всегда открывается нечто новое...Получаешь опыт или новое знание.Этот раз не исключение.

И в это Рождество не смогли усидеть дома... Поехали своей автомашиной. Чаще всего мы ездим Дивеево через Муром, заезжая к Петру и Февронии, порой к Илье Муромцу. А обратно через Арзамас. Замечательные места земли русской!

Канавка – утешительница

Совершая Крестный ход, монахини проходят по Канавке с иконой Богородицы «Умиление». Икона «Умиление» была любимой иконой Серафима Саровского. Он даже отошёл ко Господу, молясь перед этой иконой.

Икона «Умиление» находится в правом приделе Троицкого Храма, она увешана вся драгоценностями, подаренными разными людьми, в знак благодарности Богородице за помощь и исцеления.

Про святую Канавку Дивеевского монастыря один из самых почитаемых русских святых – батюшка Серафим Саровский сказал, что кто пройдёт Канавку Пресвятой Богородицы и прочитает «Богородице – Дево, радуйся…» 150 раз, тот побывает в Киеве, Иерусалиме и Афоне. «Если вам грустно, плохо, то вы возьмите чёточки и пройдите по Канавке, почитайте эти молитовки и вам обязательно Матушка Богородица подарит радость и утешение. И станет легко на сердце». Вы получите утешение, наставление, покров.

И это на самом деле так! В Дивеево душа человеческая и духовное зрение очищаются! И можно получить ответы на терзающие душу вопросы...

В Дивеево хочется возвращаться вновь и вновь, особенно в такой праздник.

Святые источники

В праздник Крещения Господня (его еще называют Богоявлением), весь православный люд по традиции окунается в крещенскую купель. В Одессе роль купели исполняет наше самое синее в мире Черное море. У кого-то это просто ведро воды, опрокинутой на себя на балконе. Здесь же традиционно сестры идут к источнику Преподобного.

Этот источник расположен в посёлке Цыгановка, в Саровском лесу. Но он отнесен к группе Дивеевских источников, т.к. он появился чудесным образом на границе с закрытой зоной. Очень многое, связанное с Преподобным, находится в Сарове. Но, по известным нам всем причинам (о коих умолчим, чтобы не выдавать государственные тайны), город закрыт со времен Союза и до сих пор. Водица в нём студёная! Аж дух захватывает. И благодатная. Вот история источника Батюшки Серафима. Произошло это в 60-е годы ХХ столетия, на берегу реки Сатис. Солдаты, нёсшие службу на границе охраняемой зоны, увидели старичка в белом балахончике. На вопрос: «Дедушка, что ты здесь делаешь?» – старец ничего им не ответил, только трижды ударил посохом о землю и ушёл. В трёх местах после этого забили источники. Так Преподобный перенёс свой источник из закрытого Сарова на место, где его могли посещать люди... Сам старец часто исцелял людей водичкой из своего источника и сухариками, приготовленными им в чугунке.

Вообще рядом с Дивеевским монастырем множество святых источников. Помимо источника Батюшки Серафима, здесь освящены источники в честь основательницы обители Матушки Александры, Пантелеймона Целителя, Иверской иконы Божьей Матери, Казанской иконы Божьей Матери, иконы Умиления..

Как же без котиков?

На одном из фото – кошечка, живущая рядом с источником батюшки Серафима. Красивейшая кремово-голубая «черепаха»!! Я только присела на корточки, чтобы сфотографировать эту очаровашку, как она устремилась ко мне и сходу полезла на ручки! У источника она не одна. Кошки живут милостью приезжающих на источник людей, которые их подкармливают. Кроме того, все они – замечательные мышеловки и большие мурлыки. И котяток, рождаемых здешними кисками, можно забрать себе, как подарок от Батюшки Серафима)...