Антикоррупционный Рух Одесщины – год уверенных шагов

Коррупция является широкой проблемой на Украине. В 2016 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 131-ое место из 176 исследованных стран (рядом с Россией и Казахстаном). Ещё в 2007 году Украина занимала 118-ое место (из 179 стран, исследованных на протяжении года). Международная аудиторская компания Ernst&Young в 2012 году поставила Украину в тройку наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией.

Судя по международной статистике, ситуация с коррупцией в нашей стране планомерно ухудшается. Именно в этой удушающей обстановке 20 ноября 2016 года группа единомышленников из одиннадцати человек решились на создание «Антикоррупционного Руха Одесщины». Инициативная группа подала все необходимые документы в Управление государственной регистрации Главного территориального Управления Юстиции в Одесской области. Вскоре нами было получено положительное решение от 30.12.2016 года, в котором сообщалось, что в Едином реестре объединений граждан за №1466161 числится общественная организация «Антикоррупционный Рух Одесщины».

Мы понимали, что коррупция – это не болезнь, как нам часто рассказывают из телевизора, это симптом. Истинная болезнь, скрывающаяся за страшным симптомом – это неэффективность, непрозрачность, а порой и преступность намерений в принятии управленческих решений в нашем государстве.

Первым этапом нашей деятельности стало приобщение неравнодушных граждан Одесской области к идеям, которые отстаивает наш «Рух».

Год прошел, что он нам принес?

В течение прошедшего года членами ОО «Антикоррупционный Рух Одесщины» была проделана большая работа по охвату как можно большего числа общественных инициатив под эгидой работы «Руха». Так мы решали две проблемы – расширение деятельности организации и помогали разрозненным общественным активистам в их общественно-полезной деятельности. Вот лишь некоторые вопросы, в разрешение которых включился «Рух»:

Проблемы улицы Е. Колисниченко в пгт. Овидиополь; Мусорные свалки в Овидиопольском, Беляевском, Белгород-Днестровском районах Одесской области; Сложнейшая ситуация с Тилигульским лиманом Одесской области; Восстановление парка Совицкого (бывшего Ленинского Комсомола) в г. Одессе; Исследование коррупционной составляющей деятельности судьи Хозяйственного суда Одесской области; Участие в проведении конкурса при создании нового Верховного Суда Украины; Ситуация с автомобильнойстоянкой ООО "Аркадия-Сити"; Приостановление слива аммиака на территории нефтяной базы в пгт. Овидиополь и многое другое.

В процессе работы нами было проведено достаточно много различных выездных заседаний и личных встреч. Представителями «Руха» проводились посещения антикоррупционных форумов и семинаров с участием специалистов Европы и США, руководства НАБУ, НАЗК, САП.

Специалисты «Руха» подготовили ряд письменных обращений в различные органы власти. Проводились информационные кампании, способствующие снижению уровня коррупции в Одесской области.

Таким образом была снята проблема улицы Евгения Колисниченко в пгт. Овидиополь Одесской области (куратор Ольга Хацкевич). Проблема была разрешена после вмешательства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Рух» постоянно осуществляет совместную работув виде диалога с НАБУ и НАЗК, что влечет за собой положительные результаты.

Также нами было принято активное участие в обсуждении вопроса о необходимости создания АнтикоррупционногоСуда Украины, чтоосвещалось на страницах газеты «Слово».

27.10.2017 года нами было открыто представительство «Антикоррупционного Руха Львовщины», которое возглавила Саливончик Виктория.

В ближайших планах – открытие отделений «Руха» в Днепропетровской, Донецкой и Волынской областях.

Все граждане, разделяющие наши идеи по борьбе с коррупцией в нашей стране,могут обратиться к нам по адресу:

65049, г. Одесса, ул. Бригадная, 62 оф. 5 или

по телефонам 0487435984, 0949468984,

а также на наши страницы в социальных сетях.