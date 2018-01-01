Сергей Кивалов: Власть должна быть гуманной и опираться на сильную экономику

На согласительном совете в Верховной Раде были с помпой анонсированы законопроекты о социальной защите инвалидов. Но гора родила мышь, ничего не родила гора. По сути, единственным достижением законопроекта, который 19 декабря приняла Верховная Рада Украины, является исключение терминов "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" из законодательных актов – вот и весь итог.

Слова инвалид, лицо с ограниченными физическими возможностями, инвалид войны и ребенок-инвалид во всех падежах и числах заменили соответственно словами лицо с инвалидностью, лицо с инвалидностью в результате войны и ребенок с инвалидностью в соответствующих падежах и числах.

Согласно пояснительной записке, законопроект № 6710, состоящий из 18 страниц текста, и вносит изменяются 44 закона. Разработан он для исполнения пункта 105 раздела Создание эффективной системы предотвращения и противодействия дискриминации Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.

Цель законопроекта – привести действующее законодательство в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативным протоколом к ней и внедрить европейские стандарты в этой сфере Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году, в 2009-м ее ратифицировала Верховная Рада.

В сентябре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О ратификации Конвенции о правах людей-инвалидов и Факультативного протокола к ней" – в документе слово "инвалид" заменили на "лицо с инвалидностью".

Законопроект, по мнению его создателей, открывает возможность украинским инвалидам обращаться в международные организации за помощью. Ранее это было затруднено различием в стандартах Украины и Евросоюза. То есть мы видим очередную попытку власти перебросить свою ответственность на европейские структуры.

— утверждает политический эксперт Геннадий Чижов.

При этом ставки материальной помощи по инвалидности – не подняли ни на копейку. Если внимательно проанализировать деятельность постмайданной власти, то просматривается характерная закономерность. Действующая власть все время выбирает путь отвлечения общественного внимания в ущерб реальной деятельности на благо страны. То переименовываются улицы и города, на обустройство которых нет денег. Теперь переименовывают инвалидов, на лиц с инвалидностью для которых тоже не находится денег. На подходе – новые законодательные инициативы представителей власти с похожим КПД.

Похоже, единственная сфера, в которой действующая власть может быть эффективной, это имитация кипучей деятельности. Такого обилия бессмысленной политической трескотни, как за последние четыре года, я не слышал никогда. Инвалиды ждут от государства другого – внимания и заботы, которая в первую очередь должна выражаться в увеличении материальной поддержки. Разве сменой названий должна заниматься власть в стране с обваленной экономикой и самыми низкими в Европе зарплатами?

— отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Народ Украины устал от постоянных перевертышей действующей власти, их бесконечных истерик и ни к чему не приводящих, коалициад. В которых, сюжет развивается в точности с сюжетом Крыловской басни «Квартет»: «а вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь».

Страна срочно нуждается в политиках знакомых с реальным управлением страной, сегодня даже на вакансию продавца обуви требуют опыт работы, у нас почему-то насаждается культ новых лиц желательно иностранцев. К чему приводит этот культ, мы видим на показателях экономики.

Есть ли политики способные вывести страну из крутого пике? Похоже, только единицы демонстрируют адекватность оценок происходящего. Кто будут эти политические деятели, их единомышленники, что сформировав правительство народного доверия, повернут страну по пути возрождения? Поживем, увидим, ясно одно сегодняшний режим не только бесполезный, но и разрушающий страну. И напоследок позлю себе процитировать еще раз Сергея Кивалова, который однажды сказал: «помочь инвалидам и всем кто нуждается в опеке государства, может только гуманная власть, опирающаяся на сильную экономику».