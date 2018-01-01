Одесские правоохранители задержали банду грабителей. С боем и погоней

Операция была проведена сегодня около полудня на Таирова в районе пересечения улиц Королева и Архитекторской.

По информации ГУНП, в операции участвовали сотрудники уголовного розыска и патрульной полиции. К сожалению, взять грабителей «чисто и красиво» не удалось. Обнаружив преследование, те протаранили патрульную машину, сбили офицера и попытались его переехать, а затем попытались сбежать. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

В результате грабители были задержаны. По имеющимся данным, все – граждане Грузии.

Начато расследование. По неофициальной информации, задержанные «промышляли» кражами из автомобилей и грабежами.

Напомним, что граждане Грузии, включая преступный элемент начали массово прибывать в Одесскую область в бытность руководства ею Михаилом Саакашвили.