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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесские правоохранители задержали банду грабителей. С боем и погоней

Категория: Новости


Одесские правоохранители задержали банду грабителей. С боем и погоней

Операция была проведена сегодня около полудня на Таирова в районе пересечения улиц Королева и Архитекторской.

 

 

По информации ГУНП, в операции участвовали сотрудники уголовного розыска и патрульной полиции. К сожалению, взять грабителей «чисто и красиво» не удалось. Обнаружив преследование, те протаранили патрульную машину, сбили офицера и попытались его переехать, а затем попытались сбежать. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

В результате грабители были задержаны. По имеющимся данным, все – граждане Грузии.

Начато расследование. По неофициальной информации, задержанные «промышляли» кражами из автомобилей и грабежами.

Напомним, что граждане Грузии, включая преступный элемент начали массово прибывать в Одесскую область в бытность руководства ею Михаилом Саакашвили.



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